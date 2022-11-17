Психотерапевт предупредила о «синдроме старой ведьмы», который возникает у слишком нервных людей

— Образы из сна вплетаются в реальность. В большинстве случаев они устрашающие: мифические существа, монстры. Из-за такого мистического эффекта сонный паралич еще называют синдромом старой ведьмы, — отметила эксперт — отметила эксперт «Москве 24».

невозможность пошевелиться и заговорить;

сохранность сознания;

ощущение давления на грудь и шею;

яркие галлюцинации;

паническая атака;

головная и мышечная боль.

хронический недосып, когда вы на постоянной основе спите гораздо меньше 7–8 часов в сутки;

неврологические проблемы;

расстройства сна — например, бессонница или апноэ;

длительный недосып;

привычка спать на спине;

некоторые лекарства;

употребление алкоголя, табака или кофеина незадолго до сна;

наследственность.

Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Быть активными днем.

Отказаться от вредных привычек.

Спать в прохладном помещении.

Не спать на спине.

Высыпаться.

При сонном параличе какое-то время человек находится на грани сна и бодрствования. Он находится в сознании, но не может пошевелиться и заговорить. Четко ощущает чужое присутствие в комнате и чувствует, как кто-то или что-то давит на грудь, душит. Обычно хочется закричать, но не получается.К развитию сонного паралича могут привести затяжной стресс, депрессия и ряд других факторов.По словам исследователй, как правило, рассказы делятся на три категории.«Незваный гость». Человек ясно слышит звук шагов и открывающейся двери, «видит» тень человека, ощущает чужое присутствие. Некоторые рассказывают, что четко чувствуют, как «гость» садится на кровать.«Демон». Ощущается, как существо из потустороннего мира. Многие «видят» домовых. Очень яркие ощущения угрозы, тяжести на груди, иногда сексуального насилия.«Выход в астрал». Ощущение выхода из тела, можно «увидеть» себя сверху.По данным экспертов, чаще всего от сонного паралича страдают студенты и те, кто испытывает сильный стресс.Читайте далее: Несколько ярких признаков, позволяющих определить рак по глазам

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