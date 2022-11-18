Жировая болезнь печени: ее неочевидный признак легко увидеть во рту

Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота

Постоянная усталость

Необъяснимая потеря веса

Слабость

ощущение тяжести, дискомфорт в правом подреберье;

тошнота;

отрыжка;

горький привкус во рту;

общая слабость, утомляемость, низкая работоспособность;

повышение массы тела.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в Express, НАЖБП имеет общие факторы риска с кариесом и пародонтитом — тяжелой инфекцией десен, которая может привести к потере зубов.Медики изучили возможную связь между НАЖБП и несколькими заболеваниями полости рта у взрослых. Выяснилось, что люди с любым нелеченным кариесом более склонны к НАЖБП.В исследовании также отмечается растущее количество доказательств того, что периодонтит может участвовать в прогрессировании заболеваний печени. Периодонтит — инфекционно-воспалительный процесс в области связочного аппарата зуба.Таким образом, заболевания полости рта, которые обычно лечит стоматолог, являются неочевидным признаком того, что у пациента могут быть серьезные проблемы с печенью.По данным клиники Кливленда, поддержание здорового веса, диета, регулярные физические упражнения, прием лекарств в соответствии с предписаниями и ограничение алкоголя могут помочь замедлить развитие болезни.Третья стадия жирового гепатоза характеризуется приступами тупой или острой боли в районе правого подреберья, горечью во рту, рвотой, пожелтением кожи и глазных яблок.Читайте далее: Несколько ярких признаков, позволяющих определить рак по глазам

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