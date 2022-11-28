Среди россиян выросла смертность от сахарного диабета

«За последние 10 лет число ежегодно умирающих из-за сахарного диабета россиян выросло почти в пять раз», - проинформировало агентство.

Результатами анализа данных Росстата касательно смертей россиян от диабета поделилось РИА Новости.Врачи предупреждают, что такое заболевание как сахарный диабет способствует сокращению жизни на 10–12 лет. Диабет может длительное время развиваться скрытно, при этом высокий уровень сахара в крови негативно воздействует на органы и системы тела, провоцирует сосудистые нарушения, воспалительные процессы. Нередко диабет диагностируется, когда вызванные им повреждения в работе организма оказываются опасными, критическими.Последствиями сахарного диабета являются такие состояния как инсульт, болезни сердца и инфаркт, ампутация, опухоли поджелудочной железы, сосудистые и неврологические патологии, напомнили специалисты.Ключевым фактором распространения заболевания они считают нездоровый образ жизни: главным образом, переедание вкупе с малоподвижностью. В то же время эксперты отмечают, что на развитие диабета может влиять перенесенная коронавирусная инфекция.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут проявляться повышенной сонливостью.

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