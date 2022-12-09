Мясников: какие противовирусные препараты эффективны при «свином гриппе»

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врач

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил в своем телеграм-канале, что пришедший в нынешнем сезоне «свиной грипп» Н1N1 — та самая «испанка», которая, по его словам, «сто лет назад выкосила пять процентов населения Земли». 

— Конечно, сейчас к нему есть коллективный иммунитет, и он не столь страшен, но любой грипп — серьезное инфекционное заболевание, — написал медик.

Лучшей профилактикой гриппа по-прежнему является вакцинация, подчеркнул Мясников.

Он также напомнил несколько важных правил, которые следует соблюдать, если заражение все же произошло. И первое правило — если заболели, то оставайтесь дома. Не нужно заражать окружающих, потому что для некоторых это может закончиться фатально. Например, для пожилого человека с сахарным диабетом, который пришел в больницу, чтобы получить рецепт. У людей с хроническими заболеваниями осложнения гриппа могут привести к смерти, отметил медик.

Второе правило — соблюдать меры предосторожности, чтобы не передать вирус членам семьи. Для этого следует пользоваться отдельной посудой, чаще мыть руки, протирать поверхность дезрастворами и так далее.

Мясников обратил внимание, что сейчас десять процентов зараженных болеют гриппом бессимптомно.

Какие противовирусные принимать? Мясников советует «Тамифлю» и «Релензу». Эти препараты, по его словам, могут сократить период заболевания до одного-трех дней и предотвратить осложнения. 

— «Реленза» может вызывать бронхоспазм и поэтому её нельзя астматикам. Тамифлю может сопровождаться тошнотой, — предупредил врач.

В каких случаях без медицинской помощи не обойтись?
  • Затруднение дыхания
  • Обезвоживание
  • Заторможенность
  • Неукротимая рвота.
Для детей добавляются:
  • Цианоз — синюшный цвет кожи
  • Если ребенок плачет, но нет слез
  • Сыпь при температуре
  • Если ребенок «загружен» и неохотно просыпается.

Кто в зоне особого риска?
  • Беременные
  • Дети менее пяти и особенно двух лет
  • Люди старше 65 лет
  • Люди с выраженным ожирением
  • Пациенты с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями сердца и легких, почечной недостаточностью, раком, СПИДом.
Признаки свиного гриппа A (H1N1):
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  • Острое начало заболевания.
  • Высокая температура — 39,5 и больше.
  • Головная и мышечная боль.
  • Общая интоксикация.
  • Сухой кашель, который быстро становится надсадным и болезненным.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Александр Мясников
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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