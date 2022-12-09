Мясников: какие противовирусные препараты эффективны при «свином гриппе»

— Конечно, сейчас к нему есть коллективный иммунитет, и он не столь страшен, но любой грипп — серьезное инфекционное заболевание, — написал медик.

— «Реленза» может вызывать бронхоспазм и поэтому её нельзя астматикам. Тамифлю может сопровождаться тошнотой, — предупредил врач.

Затруднение дыхания

Обезвоживание

Заторможенность

Неукротимая рвота.

Цианоз — синюшный цвет кожи

Если ребенок плачет, но нет слез

Сыпь при температуре

Если ребенок «загружен» и неохотно просыпается.

Беременные

Дети менее пяти и особенно двух лет

Люди старше 65 лет

Люди с выраженным ожирением

Пациенты с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями сердца и легких, почечной недостаточностью, раком, СПИДом.

Острое начало заболевания.

Высокая температура — 39,5 и больше.

Головная и мышечная боль.

Общая интоксикация.

Сухой кашель, который быстро становится надсадным и болезненным.

Лучшей профилактикой гриппа по-прежнему является вакцинация, подчеркнул Мясников.Он также напомнил несколько важных правил, которые следует соблюдать, если заражение все же произошло. И— если заболели, то оставайтесь дома. Не нужно заражать окружающих, потому что для некоторых это может закончиться фатально. Например, для пожилого человека с сахарным диабетом, который пришел в больницу, чтобы получить рецепт. У людей с хроническими заболеваниями осложнения гриппа могут привести к смерти, отметил медик.— соблюдать меры предосторожности, чтобы не передать вирус членам семьи. Для этого следует пользоваться отдельной посудой, чаще мыть руки, протирать поверхность дезрастворами и так далее.Мясников обратил внимание, что сейчас десять процентов зараженных болеют гриппом бессимптомно.Какие противовирусные принимать? Мясников советует «Тамифлю» и «Релензу». Эти препараты, по его словам, могут сократить период заболевания до одного-трех дней и предотвратить осложнения.Читайте также: когда можно заниматься сексом после частичной резекции груди

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.