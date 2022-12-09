Мясников: какие противовирусные препараты эффективны при «свином гриппе»
Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил в своем телеграм-канале, что пришедший в нынешнем сезоне «свиной грипп» Н1N1 — та самая «испанка», которая, по его словам, «сто лет назад выкосила пять процентов населения Земли».
— Конечно, сейчас к нему есть коллективный иммунитет, и он не столь страшен, но любой грипп — серьезное инфекционное заболевание, — написал медик.
Лучшей профилактикой гриппа по-прежнему является вакцинация, подчеркнул Мясников.
Он также напомнил несколько важных правил, которые следует соблюдать, если заражение все же произошло. И первое правило — если заболели, то оставайтесь дома. Не нужно заражать окружающих, потому что для некоторых это может закончиться фатально. Например, для пожилого человека с сахарным диабетом, который пришел в больницу, чтобы получить рецепт. У людей с хроническими заболеваниями осложнения гриппа могут привести к смерти, отметил медик.
Второе правило — соблюдать меры предосторожности, чтобы не передать вирус членам семьи. Для этого следует пользоваться отдельной посудой, чаще мыть руки, протирать поверхность дезрастворами и так далее.
Мясников обратил внимание, что сейчас десять процентов зараженных болеют гриппом бессимптомно.
Какие противовирусные принимать? Мясников советует «Тамифлю» и «Релензу». Эти препараты, по его словам, могут сократить период заболевания до одного-трех дней и предотвратить осложнения.
— «Реленза» может вызывать бронхоспазм и поэтому её нельзя астматикам. Тамифлю может сопровождаться тошнотой, — предупредил врач.
В каких случаях без медицинской помощи не обойтись?
- Затруднение дыхания
- Обезвоживание
- Заторможенность
- Неукротимая рвота.
- Цианоз — синюшный цвет кожи
- Если ребенок плачет, но нет слез
- Сыпь при температуре
- Если ребенок «загружен» и неохотно просыпается.
Кто в зоне особого риска?
- Беременные
- Дети менее пяти и особенно двух лет
- Люди старше 65 лет
- Люди с выраженным ожирением
- Пациенты с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями сердца и легких, почечной недостаточностью, раком, СПИДом.
- Острое начало заболевания.
- Высокая температура — 39,5 и больше.
- Головная и мышечная боль.
- Общая интоксикация.
- Сухой кашель, который быстро становится надсадным и болезненным.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Медицина
Врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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