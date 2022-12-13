Кардиолог: какую боль по ошибке можно принять за инфаркт

боль, отдающая в левую руку и плечо более пяти минут,

если боль сопровождается одышкой, холодным потом и головокружением, чувством страха.

— Это все говорит о том, что у человека тяжелая стенокардия, которая требует экстренной помощи. Иначе будет инфаркт. Стенокардия является характерным заболеванием после 35-40 лет, — отметил врач.

— Гастроэнтерологические проблемы, пищевод проходит за сердцем, он начинает болеть, возникает чувство жжения. Самый действенный способ — погулять после еды. Вторая проблема — легочные болезни. Кроме того, могут быть случаи межреберной невралгии, костно-мышечные нарушения и невротические состояния, — заявил медик.

Избыточный вес.

Ожирение

Атеросклероз.

Врожденные пороки сердца.

Сахарный диабет.

Курение.

Недостаток физической активности.

Постоянно повышенное давление.

Аномалии сосудов.

Частые приступы стенокардии.

Боли в груди. Интенсивные, давящие или жгучие.

Панические атаки и ощущение страха. Возникают внезапно, без видимых причин. Могут перемежаться с ощущением тревожности без понятного источника.

Выраженный дискомфорт, сильные болевые ощущения. Боль отдает в руку, лопатку, ключицу.

Распирание в грудной клетке.

Ощущение давления в грудине.

Одышка.

В скорую нужно звонить при следующих симптомах:Есть и другие виды боли в грудине, которые могут восприниматься как проблемы с сердцем.Первые симптомы и признаки инфаркта миокардаПостинфарктное состояние развивается в течение 6 месяцев от острого состояния и характеризуется признаками хронической сердечной недостаточности: одышкой, слабостью, непереносимостью физических нагрузок.Читайте также: Полезные продукты, которые не повышают уровень холестерина

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