Кардиолог: какую боль по ошибке можно принять за инфаркт

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сердце
Кардиолог Юрий Беленков в программе «О самом главном» рассказал о видах боли в груди.

В скорую нужно звонить при следующих симптомах: 

  • боль, отдающая в левую руку и плечо более пяти минут, 
  • если боль сопровождается одышкой, холодным потом и головокружением, чувством страха.

— Это все говорит о том, что у человека тяжелая стенокардия, которая требует экстренной помощи. Иначе будет инфаркт. Стенокардия является характерным заболеванием после 35-40 лет, — отметил врач.

Есть и другие виды боли в грудине, которые могут восприниматься как проблемы с сердцем.

— Гастроэнтерологические проблемы, пищевод проходит за сердцем, он начинает болеть, возникает чувство жжения. Самый действенный способ — погулять после еды. Вторая проблема — легочные болезни. Кроме того, могут быть случаи межреберной невралгии, костно-мышечные нарушения и невротические состояния, — заявил медик.

Основные причины инфаркта миокарда:
  • Избыточный вес.
  • Ожирение
  • Атеросклероз.
  • Врожденные пороки сердца.
  • Сахарный диабет.
  • Курение.
  • Недостаток физической активности.
  • Постоянно повышенное давление.
  • Аномалии сосудов.

Первые симптомы и признаки инфаркта миокарда

Предынфарктные состояния начинаются за несколько дней или недель до расстройства. Ранние симптомы:
  • Частые приступы стенокардии.
  • Боли в груди. Интенсивные, давящие или жгучие.
  • Панические атаки и ощущение страха. Возникают внезапно, без видимых причин. Могут перемежаться с ощущением тревожности без понятного источника.
Острый период. Симптомы:
  • Выраженный дискомфорт, сильные болевые ощущения. Боль отдает в руку, лопатку, ключицу.
  • Распирание в грудной клетке. 
  • Ощущение давления в грудине. 
  • Одышка. 

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Постинфарктное состояние развивается в течение 6 месяцев от острого состояния и характеризуется признаками хронической сердечной недостаточности: одышкой, слабостью, непереносимостью физических нагрузок.

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