Кардиолог: какую боль по ошибке можно принять за инфаркт
Кардиолог Юрий Беленков в программе «О самом главном» рассказал о видах боли в груди.
В скорую нужно звонить при следующих симптомах:
- боль, отдающая в левую руку и плечо более пяти минут,
- если боль сопровождается одышкой, холодным потом и головокружением, чувством страха.
— Это все говорит о том, что у человека тяжелая стенокардия, которая требует экстренной помощи. Иначе будет инфаркт. Стенокардия является характерным заболеванием после 35-40 лет, — отметил врач.
Есть и другие виды боли в грудине, которые могут восприниматься как проблемы с сердцем.
— Гастроэнтерологические проблемы, пищевод проходит за сердцем, он начинает болеть, возникает чувство жжения. Самый действенный способ — погулять после еды. Вторая проблема — легочные болезни. Кроме того, могут быть случаи межреберной невралгии, костно-мышечные нарушения и невротические состояния, — заявил медик.
Основные причины инфаркта миокарда:
- Избыточный вес.
- Ожирение
- Атеросклероз.
- Врожденные пороки сердца.
- Сахарный диабет.
- Курение.
- Недостаток физической активности.
- Постоянно повышенное давление.
- Аномалии сосудов.
Первые симптомы и признаки инфаркта миокарда
Предынфарктные состояния начинаются за несколько дней или недель до расстройства. Ранние симптомы:
- Частые приступы стенокардии.
- Боли в груди. Интенсивные, давящие или жгучие.
- Панические атаки и ощущение страха. Возникают внезапно, без видимых причин. Могут перемежаться с ощущением тревожности без понятного источника.
- Выраженный дискомфорт, сильные болевые ощущения. Боль отдает в руку, лопатку, ключицу.
- Распирание в грудной клетке.
- Ощущение давления в грудине.
- Одышка.
Постинфарктное состояние развивается в течение 6 месяцев от острого состояния и характеризуется признаками хронической сердечной недостаточности: одышкой, слабостью, непереносимостью физических нагрузок.
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