Совет онколога: почему нужно срочно удалять кисту с пристеночным компонентом
Онколог-маммолог Данаил Назлиев советует своим пациентам быть проактивными и срочно удалять кисту с пристеночным компонентом. Это необходимо сделать, чтобы снизить риск перерождения ее в рак.
— Киста с пристеночным компонентом — образование, расположенное в молочной железе, которое необходимо срочно удалить. Этот тип образования может содержать жидкость или твердую ткань, или сочетание того и другого. Важно выявить источник образования и определить, является ли оно доброкачественным или злокачественным, — отметил медик в своем телеграм-канале.
Пристеночный компонент — аномалия. Это может быть реальная опухоль или скопление клеток, которые аномальны в той или иной степени. Обычно она окружена капсулой из ткани и может содержать жидкость, твердую ткань или и то, и другое.
— Если обнаружена киста с пристеночным компонентом, ее необходимо удалить как можно скорее. Это связано с тем, что существует повышенный риск злокачественного перерождения этого образования. Хотя большинство таких образований являются доброкачественными, они все равно должны быть удалены как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность злокачественной трансформации, — подчеркнул врач.
Он также напомнил, что важно регулярно проходить маммографию и другие обследования, назначенный врачом.
Киста обычно удаляется, если ее размер превышает 10 сантиметров, а также в случае подозрений на возможность злокачественного перерождения.
Кистозные образования могут быть в любом органе. Наиболее часто у женщин образуются кисты яичника, шейки матки, бартолиниевой, молочной железы. У мужчин встречается копчиковая киста, у пациентов обоих полов – киста щитовидной железы, головного мозга, придаточных пазух носа, гортани.
Симптомы и признаки разрыва кисты яичника:
- потеря сознания от резкой боли;
- головокружение;
- бледность или посинение;
- снижение давления;
- повышение температуры;
- частый пульс — симптом кровопотери.
