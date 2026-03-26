Совет онколога: почему нужно срочно удалять кисту с пристеночным компонентом

3 640 Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8376297/
врач

Онколог-маммолог Данаил Назлиев советует своим пациентам быть проактивными и срочно удалять кисту с пристеночным компонентом. Это необходимо сделать, чтобы снизить риск перерождения ее в рак.

— Киста с пристеночным компонентом — образование, расположенное в молочной железе, которое необходимо срочно удалить. Этот тип образования может содержать жидкость или твердую ткань, или сочетание того и другого. Важно выявить источник образования и определить, является ли оно доброкачественным или злокачественным, — отметил медик в своем телеграм-канале.

Пристеночный компонент — аномалия. Это может быть реальная опухоль или скопление клеток, которые аномальны в той или иной степени. Обычно она окружена капсулой из ткани и может содержать жидкость, твердую ткань или и то, и другое. 

— Если обнаружена киста с пристеночным компонентом, ее необходимо удалить как можно скорее. Это связано с тем, что существует повышенный риск злокачественного перерождения этого образования. Хотя большинство таких образований являются доброкачественными, они все равно должны быть удалены как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность злокачественной трансформации, — подчеркнул врач. 

Он также напомнил, что важно регулярно проходить маммографию и другие обследования, назначенный врачом.

Киста обычно удаляется, если ее размер превышает 10 сантиметров, а также в случае подозрений на возможность злокачественного перерождения.

Кистозные образования могут быть в любом органе. Наиболее часто у женщин образуются кисты яичника, шейки матки, бартолиниевой, молочной железы. У мужчин встречается копчиковая киста, у пациентов обоих полов – киста щитовидной железы, головного мозга, придаточных пазух носа, гортани.

Симптомы и признаки разрыва кисты яичника:
Что нужно увидеть до того, как ослепнуть


  • потеря сознания от резкой боли;
  • головокружение;
  • бледность или посинение;
  • снижение давления;
  • повышение температуры;
  • частый пульс — симптом кровопотери.

Какие признаки указывают на необходимость визита к онкологу


Читайте далее: Онколог рассказал, можно ли «жить долго и счастливо с раком 4-й стадии».

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Данаил Назлиев
Данаил Назлиев
Медицина
онколог-маммолог
Читать MedikForum.ru в
Лучший способ выявить рак груди на ранней стадии: онколог
Онколог: когда можно заниматься сексом после частичной резекции груди
Киста яичника: 3 характерных симптома, и что можно сделать
Теги : киста, онколог
6 продуктов, богатых L-аргинином, которые снижают высокое давление
Какие ошибки допускают большинство людей при лечении простуды и гриппа дома
Долголетие: вы можете продлить свою жизнь всего за 60 секунд