Совет онколога: почему нужно срочно удалять кисту с пристеночным компонентом

— Киста с пристеночным компонентом — образование, расположенное в молочной железе, которое необходимо срочно удалить. Этот тип образования может содержать жидкость или твердую ткань, или сочетание того и другого. Важно выявить источник образования и определить, является ли оно доброкачественным или злокачественным, — отметил медик в своем телеграм-канале.

— Если обнаружена киста с пристеночным компонентом, ее необходимо удалить как можно скорее. Это связано с тем, что существует повышенный риск злокачественного перерождения этого образования. Хотя большинство таких образований являются доброкачественными, они все равно должны быть удалены как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность злокачественной трансформации, — подчеркнул врач.

потеря сознания от резкой боли;

головокружение;

бледность или посинение;

снижение давления;

повышение температуры;

частый пульс — симптом кровопотери.

Пристеночный компонент — аномалия. Это может быть реальная опухоль или скопление клеток, которые аномальны в той или иной степени. Обычно она окружена капсулой из ткани и может содержать жидкость, твердую ткань или и то, и другое.Он также напомнил, что важно регулярно проходить маммографию и другие обследования, назначенный врачом.Киста обычно удаляется, если ее размер превышает 10 сантиметров, а также в случае подозрений на возможность злокачественного перерождения.Кистозные образования могут быть в любом органе. Наиболее часто у женщин образуются кисты яичника, шейки матки, бартолиниевой, молочной железы. У мужчин встречается копчиковая киста, у пациентов обоих полов – киста щитовидной железы, головного мозга, придаточных пазух носа, гортани.Читайте далее: Онколог рассказал, можно ли «жить долго и счастливо с раком 4-й стадии».

