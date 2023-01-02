Иммунолог Крючков дал прогноз об окончании эпидемии гриппа в России

«Эпидемия гриппа в 2023 году в России закончится в апреле» - сказал специалист Ura.ru.

«Этот сезон с высокой вероятностью будет эпидемическим, который происходит раз в пять-шесть лет», - прокомментировал Крючков поднявшуюся в прошлом году волну заболеваемости гриппом.

В комментарии кандидата медицинских наук Николая Крючкова прозвучал прогноз об окончании массовой заболеваемости гриппом среди россиян в 2023 году весной.Также Крючков спрогнозировал возвращение эпидемии осенью, примерно к середине сезона. Но вспышка заболеваемости, считает эксперт, уже не будет столь интенсивной, как наблюдается сейчас.Помимо того, иммунолог допустил, что из-за положения дел в Китае эпидемиологическая обстановка может ухудшиться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие осложнения гриппа могут оказаться смертельными для заболевших.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.