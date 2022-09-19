Каждые 8 месяцев штаммы коронавируса меняются
Академик Александр Гинцбург поведал, что смена господствующих версий коронавируса происходит с интенсивностью один раз в 8 месяцев. Это быстрее чем при гриппе, который меняется раз в год.
По словам главы Центра имени Гамалеи Академика Александра Гинцбурга, смена господствующего на планете штамма коронавируса происходит с интенсивностью раз в 8 месяцев. Мы начали с уханьского штамма, который был выявлен на территории этого китайского города в декабре 2019 года и получил название Альфа. После этого на человечества обрушивались Бета, Гамма, Дельта а теперь и Омикрон. Последний задержался дольше, поскольку он начал делиться на сублинии.
Гинцбург полагает, что штамм коронавируса видоизменяется быстрее, чем грипп. При сезонных эпидемиях гриппа появление нового штамма происходит, в среднем, раз в год. И разрабатывающие каждую новую вакцину от гриппа учёные надеются, что они угадают с тем, какой именно штамм будет господствующим, хотя это бывает далеко не всегда.
Академик Гинцбург объяснил, что нынешние сублинии Омикрона довольно сильно отличаются от своего прародителя. У них несколько другие свойства, а вот вызываемые у пациентов симптомы остаются приблизительно прежними. На смену менее жизнеспособным вариантом штамма приходят более стойкие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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