Каждые 8 месяцев штаммы коронавируса меняются

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Каждые 8 месяцев штаммы коронавируса меняются

Академик Александр Гинцбург поведал, что смена господствующих версий коронавируса происходит с интенсивностью один раз в 8 месяцев. Это быстрее чем при гриппе, который меняется раз в год.

По словам главы Центра имени Гамалеи Академика Александра Гинцбурга, смена господствующего на планете штамма коронавируса происходит с интенсивностью раз в 8 месяцев. Мы начали с уханьского штамма, который был выявлен на территории этого китайского города в декабре 2019 года и получил название Альфа. После этого на человечества обрушивались Бета, Гамма, Дельта а теперь и Омикрон. Последний задержался дольше, поскольку он начал делиться на сублинии. 

ВОЗ предрекает более заразные штаммы коронавируса


Гинцбург полагает, что штамм коронавируса видоизменяется быстрее, чем грипп. При сезонных эпидемиях гриппа появление нового штамма происходит, в среднем, раз в год. И разрабатывающие каждую новую вакцину от гриппа учёные надеются, что они угадают с тем, какой именно штамм будет господствующим, хотя это бывает далеко не всегда. 

Нужно ли вакцинироваться каждые три месяца


Академик Гинцбург объяснил, что нынешние сублинии Омикрона довольно сильно отличаются от своего прародителя. У них несколько другие свойства, а вот вызываемые у пациентов симптомы остаются приблизительно прежними. На смену менее жизнеспособным вариантом штамма приходят более стойкие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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