Не игнорируйте гипотиреоз: опасные симптомы ухудшения работы щитовидной железы

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Есть симптомы, по которым можно определить ухудшение работы щитовидной железы, в частности, выработку недостаточного количества гормонов. Об этом специально для «МедикФорума» рассказала врач-эндокринолог Светлана Мельникова.

— Правильная работа щитовидной железы определяет наше самочувствие в целом. Любой сбой быстро скажется на всех функциях организма. Щитовидная железа синтезирует тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Заметен любой сбой — как их избыток, так и их недостаток, — отметила специалист.

При гипотиреозе щитовидка вырабатывает недостаточно гормонов. Заболевание протекает на фоне замедления всех процессов в организме.

— Пациенты жалуются на изматывающую усталость, немотивированный набор веса, упадок сил, депрессию. Они постоянно мерзнут, у них проблемы с выпадением волос, ногти становятся ломкими, а кожа сухая и постоянно шелушится. При гипотиреозе может начаться бессонница, нарушиться менструальный цикл. Если у ваших близких родственников были проблемы с щитовидкой, то вы находитесь в группе риска, поэтому важно контролировать свое состояние у эндокринолога, — рассказала врач.

При гипотиреозе могут беспокоить боли в желудке, отрыжка. 

— У женщин к дополнительным признакам гипотиреоза относится нарушение менструального цикла. Кроме того, запущенный гипотиреоз негативно влияет на внешность, лицо становится отёчным, опухают веки, уголки рта опускаются вниз, — добавила Мельникова.

Если гипотиреоз не лечить, это может привести к сердечной недостаточности. Вы будете чувствовать одышку, особенно при ходьбе, резких движениях, предупредила врач. Иногда развиваются отеки в области лодыжек.

Симптомы гипотиреоза:
  • слабость, апатия, усталость;
  • сонливость днем и бессонница ночью;
  • необоснованный набор веса;
  • сухость и дряблость кожи;
  • выпадение волос;
  • частые запоры;
  • ухудшение аппетита;
  • нарушения менструального цикла;
  • снижение полового влечения.

Терапия гипотиреоза:
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  • нормализации питания;
  • заместительная терапия - прием гормонов в таблетках;
  • симптоматическое лечение – лечение симптомов и осложнений
  • диета– подбирается индивидуально эндокринологом.

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