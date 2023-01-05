Не игнорируйте гипотиреоз: опасные симптомы ухудшения работы щитовидной железы
Есть симптомы, по которым можно определить ухудшение работы щитовидной железы, в частности, выработку недостаточного количества гормонов. Об этом специально для «МедикФорума» рассказала врач-эндокринолог Светлана Мельникова.
— Правильная работа щитовидной железы определяет наше самочувствие в целом. Любой сбой быстро скажется на всех функциях организма. Щитовидная железа синтезирует тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Заметен любой сбой — как их избыток, так и их недостаток, — отметила специалист.
При гипотиреозе щитовидка вырабатывает недостаточно гормонов. Заболевание протекает на фоне замедления всех процессов в организме.
— Пациенты жалуются на изматывающую усталость, немотивированный набор веса, упадок сил, депрессию. Они постоянно мерзнут, у них проблемы с выпадением волос, ногти становятся ломкими, а кожа сухая и постоянно шелушится. При гипотиреозе может начаться бессонница, нарушиться менструальный цикл. Если у ваших близких родственников были проблемы с щитовидкой, то вы находитесь в группе риска, поэтому важно контролировать свое состояние у эндокринолога, — рассказала врач.
При гипотиреозе могут беспокоить боли в желудке, отрыжка.
— У женщин к дополнительным признакам гипотиреоза относится нарушение менструального цикла. Кроме того, запущенный гипотиреоз негативно влияет на внешность, лицо становится отёчным, опухают веки, уголки рта опускаются вниз, — добавила Мельникова.
Если гипотиреоз не лечить, это может привести к сердечной недостаточности. Вы будете чувствовать одышку, особенно при ходьбе, резких движениях, предупредила врач. Иногда развиваются отеки в области лодыжек.
Симптомы гипотиреоза:
- слабость, апатия, усталость;
- сонливость днем и бессонница ночью;
- необоснованный набор веса;
- сухость и дряблость кожи;
- выпадение волос;
- частые запоры;
- ухудшение аппетита;
- нарушения менструального цикла;
- снижение полового влечения.
Терапия гипотиреоза:
- нормализации питания;
- заместительная терапия - прием гормонов в таблетках;
- симптоматическое лечение – лечение симптомов и осложнений
- диета– подбирается индивидуально эндокринологом.
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