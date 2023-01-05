Не игнорируйте гипотиреоз: опасные симптомы ухудшения работы щитовидной железы

— Правильная работа щитовидной железы определяет наше самочувствие в целом. Любой сбой быстро скажется на всех функциях организма. Щитовидная железа синтезирует тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). Заметен любой сбой — как их избыток, так и их недостаток, — отметила специалист.

— Пациенты жалуются на изматывающую усталость, немотивированный набор веса, упадок сил, депрессию. Они постоянно мерзнут, у них проблемы с выпадением волос, ногти становятся ломкими, а кожа сухая и постоянно шелушится. При гипотиреозе может начаться бессонница, нарушиться менструальный цикл. Если у ваших близких родственников были проблемы с щитовидкой, то вы находитесь в группе риска, поэтому важно контролировать свое состояние у эндокринолога, — рассказала врач.

— У женщин к дополнительным признакам гипотиреоза относится нарушение менструального цикла. Кроме того, запущенный гипотиреоз негативно влияет на внешность, лицо становится отёчным, опухают веки, уголки рта опускаются вниз, — добавила Мельникова.

слабость, апатия, усталость;

сонливость днем и бессонница ночью;

необоснованный набор веса;

сухость и дряблость кожи;

выпадение волос;

частые запоры;

ухудшение аппетита;

нарушения менструального цикла;

снижение полового влечения.

нормализации питания;

заместительная терапия - прием гормонов в таблетках;

симптоматическое лечение – лечение симптомов и осложнений

диета– подбирается индивидуально эндокринологом.

При гипотиреозе щитовидка вырабатывает недостаточно гормонов. Заболевание протекает на фоне замедления всех процессов в организме.При гипотиреозе могут беспокоить боли в желудке, отрыжка.Если гипотиреоз не лечить, это может привести к сердечной недостаточности. Вы будете чувствовать одышку, особенно при ходьбе, резких движениях, предупредила врач. Иногда развиваются отеки в области лодыжек.Читайте далее: Пять распространенных признаков артрита

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