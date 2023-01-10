Медики прогнозируют в России новую волну гриппа в январе

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На вторую половину января придется новый всплеск заболеваемости гриппом – так называемая волна, об этом сообщила иммунолог Ирина Ярцева.

Иммунолог и терапевт Ярцева озвучила в интервью прогноз о предстоящей в России новой волне гриппа. До этого Роспотребнадзор объявил, что в стране за неделю новогодних праздников резко сократились показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом. Спад случаев заражения респираторными инфекциями составил 52%. Врач Ярцева,  беседуя с Lenta.ru, отметила, что такое снижение является вполне закономерным процессом.

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«Во время каникул люди были разобщены, была снижена передача вирусов от человека к человеку. Благодаря каникулам никто не ходил в школы, вузы, снизилось количество работающих в офисе. Такой разрыв социальных связей можно сравнить с ковидными ограничениями», - констатировала специалист.

Однако тот условный барьер, приостановивший массовую передачу вируса, который сложился за период каникул, прекратил существовать. Впереди у россиян – новый виток заболеваемости, убеждена врач.

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«Нас ждет новая волна, она выпадает как раз на вторую половину января», - предупредила иммунолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дети в России стали чаще болеть одновременно коронавирусом и гриппом.

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Ирина Ярцева
Ирина Ярцева
Медицина
врач-терапевт, иммунолог
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