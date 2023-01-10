Медики прогнозируют в России новую волну гриппа в январе

«Во время каникул люди были разобщены, была снижена передача вирусов от человека к человеку. Благодаря каникулам никто не ходил в школы, вузы, снизилось количество работающих в офисе. Такой разрыв социальных связей можно сравнить с ковидными ограничениями», - констатировала специалист.

«Нас ждет новая волна, она выпадает как раз на вторую половину января», - предупредила иммунолог.

Иммунолог и терапевт Ярцева озвучила в интервью прогноз о предстоящей в России новой волне гриппа. До этого Роспотребнадзор объявил, что в стране за неделю новогодних праздников резко сократились показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом. Спад случаев заражения респираторными инфекциями составил 52%. Врач Ярцева, беседуя с Lenta.ru, отметила , что такое снижение является вполне закономерным процессом.Однако тот условный барьер, приостановивший массовую передачу вируса, который сложился за период каникул, прекратил существовать. Впереди у россиян – новый виток заболеваемости, убеждена врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дети в России стали чаще болеть одновременно коронавирусом и гриппом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.