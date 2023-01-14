Что будет, если одновременно заболеть гриппом и коронавирусом: врач-инфекционист
Насколько опасно заразиться сразу одновременно гриппом и COVID-19, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, в России такие случаи зафиксированы.
Если человек заразился сразу гриппом и коронавирусом (коинфекция), то такая «комбинация» провоцирует бактериальное осложнение и активацию бактериальных инфекций.
Грипп сам по себе, без коронавируса, может вызвать целый ряд осложнений. Речь идет о:
- Бактериальном сепсисе;
- менингококковой инфекции;
- пневмококковой инфекции;
- стафилококковой инфекции.
— А если он сочетается и с коронавирусом, состояние здоровья пациента может резко ухудшиться. И лечить такого пациента становится сложнее, — сказала врач «Вечерней Москве».
Кроме бактериальных осложнений, сочетание двух видов вируса может провоцировать другие серьезные проблемы. Здесь можно говорить о:
- тромбозе;
- миокардите;
- инсульте;
- инфаркте;
- печеночной и почечной недостаточности;
- поражении центрально-нервной системы;
- менингите;
- энцефалите;
- нарушении коронарного кровообращения;
- абсцессах мозга.
Одновременное заражение гриппом и коронавирусом особенно опасно для гипертоников, то есть для людей, имеющих повышенное давление, потому что ковид, как известно, поражает сосуды, а в сочетании с гриппом поражение усугубляется.
Чем отличаются микст-инфекция и коинфекция?
При микст-инфекции могут сочетаться бактерии и вирусы, бактерии и грибы. А коинфекция — сочетание одних видов, например, только вирусов — гриппа и коронавирса.
Есть еще такое понятие, как суперинфекция. При микст-инфекции или коинфекции мы говорим о параллельном заражении разными видами вирусов, а при суперинфекции — о последовательном заражение сначала одним, потом другим, что утяжеляет течение обоих.
По словам Мескиной, вероятность того, что коинфекция будет протекать тяжелее, чем какой-то один из вирусов, очень высока. Ситуация, когда циркулирует сразу несколько вирусов, опасна тем, что подобрать лечение тяжело.
— Несмотря на то что во многом принципы лечения этих инфекционных заболеваний похожи, противовирусная терапия имеет свои особенности. Например, классические препараты для гриппа не действуют на коронавирус, — пояснила инфекционист.
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