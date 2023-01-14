Что будет, если одновременно заболеть гриппом и коронавирусом: врач-инфекционист

Бактериальном сепсисе;

менингококковой инфекции;

пневмококковой инфекции;

стафилококковой инфекции.

— А если он сочетается и с коронавирусом, состояние здоровья пациента может резко ухудшиться. И лечить такого пациента становится сложнее, — сказала врач «Вечерней Москве».

тромбозе;

миокардите;

инсульте;

инфаркте;

печеночной и почечной недостаточности;

поражении центрально-нервной системы;

менингите;

энцефалите;

нарушении коронарного кровообращения;

абсцессах мозга.

— Несмотря на то что во многом принципы лечения этих инфекционных заболеваний похожи, противовирусная терапия имеет свои особенности. Например, классические препараты для гриппа не действуют на коронавирус, — пояснила инфекционист.

Если человек заразился сразу гриппом и коронавирусом (коинфекция), то такая «комбинация» провоцирует бактериальное осложнение и активацию бактериальных инфекций.Грипп сам по себе, без коронавируса, может вызвать целый ряд осложнений. Речь идет о:Кроме бактериальных осложнений, сочетание двух видов вируса может провоцировать другие серьезные проблемы. Здесь можно говорить о:Одновременное заражение гриппом и коронавирусом особенно опасно для гипертоников, то есть для людей, имеющих повышенное давление, потому что ковид, как известно, поражает сосуды, а в сочетании с гриппом поражение усугубляется.При микст-инфекции могут сочетаться бактерии и вирусы, бактерии и грибы. А коинфекция — сочетание одних видов, например, только вирусов — гриппа и коронавирса.Есть еще такое понятие, как. При микст-инфекции или коинфекции мы говорим о параллельном заражении разными видами вирусов, а при суперинфекции — о последовательном заражение сначала одним, потом другим, что утяжеляет течение обоих.По словам Мескиной, вероятность того, что коинфекция будет протекать тяжелее, чем какой-то один из вирусов, очень высока. Ситуация, когда циркулирует сразу несколько вирусов, опасна тем, что подобрать лечение тяжело.Читайте далее: Иммунолог Крючков рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «кракен»

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