Что будет, если одновременно заболеть гриппом и коронавирусом: врач-инфекционист

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Насколько опасно заразиться сразу одновременно гриппом и COVID-19, рассказала  врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, в России такие случаи зафиксированы.

Если человек заразился сразу гриппом и коронавирусом (коинфекция), то такая «комбинация» провоцирует бактериальное осложнение и активацию бактериальных инфекций.

Грипп сам по себе, без коронавируса, может вызвать целый ряд осложнений. Речь идет о:

  • Бактериальном сепсисе;
  • менингококковой инфекции;
  • пневмококковой инфекции;
  • стафилококковой инфекции.

— А если он сочетается и с коронавирусом, состояние здоровья пациента может резко ухудшиться. И лечить такого пациента становится сложнее, — сказала врач «Вечерней Москве».

Кроме бактериальных осложнений, сочетание двух видов вируса может провоцировать другие серьезные проблемы. Здесь можно говорить о:

  • тромбозе;
  • миокардите;
  • инсульте;
  • инфаркте;
  • печеночной и почечной недостаточности;
  • поражении центрально-нервной системы;
  • менингите;
  • энцефалите;
  • нарушении коронарного кровообращения;
  • абсцессах мозга.

Одновременное заражение гриппом и коронавирусом особенно опасно для гипертоников, то есть для людей, имеющих повышенное давление, потому что ковид, как известно, поражает сосуды, а в сочетании с гриппом поражение усугубляется.

Чем отличаются микст-инфекция и коинфекция?

При микст-инфекции могут сочетаться бактерии и вирусы, бактерии и грибы. А коинфекция — сочетание одних видов, например, только вирусов — гриппа и коронавирса. 

Можно ли заразиться сразу гриппом и коронавирусом

Есть еще такое понятие, как суперинфекция. При микст-инфекции или коинфекции мы говорим о параллельном заражении разными видами вирусов, а при суперинфекции — о последовательном заражение сначала одним, потом другим, что утяжеляет течение обоих.

По словам Мескиной, вероятность того, что коинфекция будет протекать тяжелее, чем какой-то один из вирусов, очень высока. Ситуация, когда циркулирует сразу несколько вирусов, опасна тем, что подобрать лечение тяжело.

— Несмотря на то что во многом принципы лечения этих инфекционных заболеваний похожи, противовирусная терапия имеет свои особенности. Например, классические препараты для гриппа не действуют на коронавирус, — пояснила инфекционист.


Инфекционист рассказала, можно ли одновременно заразиться гриппом и COVID-19


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