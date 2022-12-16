Врач Мескина уточнила причины смерти при заболевании гриппом

«Конечно, у коронавируса и гриппа есть отличия, но по способности вызывать тяжелые осложнения в виде пневмонии, поражения сосудов и нарушения свертываемости крови они очень похожи», - сообщила медик, беседуя с «Вечерней Москвой».

Нарушения ЦНС– центральной нервной системы.

Заболевания сердца.

Пневмония.

Нарушения в работе печени.

Врач Мескина напомнила, что вспыхнувшая почти три года назад пандемия коронавируса убедительно продемонстрировала, насколько тяжелыми могут быть вирусные инфекции. Главная опасность таких заболеваний – осложнения: именно их развитие повышает для заболевшего человека риск смерти.Мескина отметила, что грипп схож с коронасирусом в способности вызывать тяжелые осложнения.Специалист уточнила, какие осложнения могут возникнуть при заболевании гриппом и стать причиной смерти человека.Врач добавила, что снизить риск осложнений при гриппе позволяет вакцинация, а также своевременный диагноз и адекватное лечение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать заражение свиным гриппом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.