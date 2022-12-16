Врач Мескина уточнила причины смерти при заболевании гриппом

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тяжелое состояние

Смерть при заболевании гриппом не является чем-то исключительным, подтвердила в интервью инфекционист Елена Мескина.

Врач Мескина напомнила, что вспыхнувшая почти три года назад пандемия коронавируса убедительно продемонстрировала, насколько тяжелыми могут быть вирусные инфекции. Главная опасность таких заболеваний – осложнения: именно их развитие повышает для заболевшего человека риск смерти.

Мескина отметила, что грипп схож с коронасирусом в способности вызывать тяжелые осложнения.

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«Конечно, у коронавируса и гриппа есть отличия, но по способности вызывать тяжелые осложнения в виде пневмонии, поражения сосудов и нарушения свертываемости крови они очень похожи», - сообщила медик, беседуя с «Вечерней Москвой».

Специалист уточнила, какие осложнения могут возникнуть при заболевании гриппом и стать причиной смерти человека.
  • Нарушения ЦНС– центральной нервной системы.
  • Заболевания сердца.
  • Пневмония.
  • Нарушения в работе печени.
Врач добавила, что снизить риск осложнений при гриппе позволяет вакцинация, а также своевременный диагноз и адекватное лечение.

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Елена Мескина
Елена Мескина
Здоровье
врач-инфекционист
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