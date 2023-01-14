Иммунолог Крючков рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «кракен»

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По словам кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова, симптомы нового варианта коронавируса «кракен» в целом не отличаются от других подлиний омикрон-штамма COVID-19, но у него есть особенности.

Особенности «кракена»

— Эволюция коронавирусной инфекции продолжается по тем же лекалам, что и в начале прошлого года: каждая последующая генерация или подлиния «омикрона» становится чуть более заразной, — сказал Крючков «Ленте.ру».

Он добавил, что новым подлиниям удается лучше обходить антиковидный иммунитет, сформированный ранее, но они «не отличаются значимо по патогенности и летальности».

Крючков подчеркнул, что на клиническом уровне, если не брать какие-то особенно тяжелые формы заболевания, невозможно отличить не то что подлиниикоронавируса, но даже и сам коронавирус от от гриппа и риновируснойинфекции. Единственным методом установить точный диагноз остается лабораторное исследование.

12 января в России впервые обнаружили новый вариант коронавируса «кракен», сообщили в Роспотребнадзоре. Заболела 32-летняя жительница Пензенской области. По её словам, она понятия не имеет, как заразилась: в ее окружении никто не болел (по крайней мере, с выраженными симптомами), она никуда не выезжала из страны. Женщина переболела легко, сейчас с ней все в порядке. Прививки от коронавируса у нее не было.

По словам руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова, «кракен» появился в результате эволюции вируса. Ученый предупредил, что он является более заразным из-за измененной структуры спайкового белка.

Какие особенности «кракена» можно выделить на основании последних исследований?
  • более заразен, чем его «предшественники»
  • умеет обходить защиту тех, у кого выработался иммунитет к предыдущим штаммам
  • не имеет тяжелых последствий заболевания
  • по всей видимости, большинство переболеет легко или совсем без симптомов.

Напомним симптомы и последствия первого штамма коронавируса, из-за которого по всему миру начали вводить локдауны:
Иммунолог Крючков назвал категории людей менее всего подверженных заражению коронавирусом


  • Пропадало обоняние
  • Одышка и вообще проблемы с дыханием
  • Сильный жар
  • Проблемы с легкими
  • Сильная слабость
  • Довольно высокая летальность у людей с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями
  • Долгое восстановление
  • Выпадение волос.

Иммунолог Крючков рассказал, каким пациентам он не советует вакцинироваться


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