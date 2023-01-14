Иммунолог Крючков рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «кракен»
По словам кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова, симптомы нового варианта коронавируса «кракен» в целом не отличаются от других подлиний омикрон-штамма COVID-19, но у него есть особенности.
Особенности «кракена»
— Эволюция коронавирусной инфекции продолжается по тем же лекалам, что и в начале прошлого года: каждая последующая генерация или подлиния «омикрона» становится чуть более заразной, — сказал Крючков «Ленте.ру».
Он добавил, что новым подлиниям удается лучше обходить антиковидный иммунитет, сформированный ранее, но они «не отличаются значимо по патогенности и летальности».
Крючков подчеркнул, что на клиническом уровне, если не брать какие-то особенно тяжелые формы заболевания, невозможно отличить не то что подлиниикоронавируса, но даже и сам коронавирус от от гриппа и риновируснойинфекции. Единственным методом установить точный диагноз остается лабораторное исследование.
12 января в России впервые обнаружили новый вариант коронавируса «кракен», сообщили в Роспотребнадзоре. Заболела 32-летняя жительница Пензенской области. По её словам, она понятия не имеет, как заразилась: в ее окружении никто не болел (по крайней мере, с выраженными симптомами), она никуда не выезжала из страны. Женщина переболела легко, сейчас с ней все в порядке. Прививки от коронавируса у нее не было.
По словам руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова, «кракен» появился в результате эволюции вируса. Ученый предупредил, что он является более заразным из-за измененной структуры спайкового белка.
Какие особенности «кракена» можно выделить на основании последних исследований?
- более заразен, чем его «предшественники»
- умеет обходить защиту тех, у кого выработался иммунитет к предыдущим штаммам
- не имеет тяжелых последствий заболевания
- по всей видимости, большинство переболеет легко или совсем без симптомов.
Напомним симптомы и последствия первого штамма коронавируса, из-за которого по всему миру начали вводить локдауны:
- Пропадало обоняние
- Одышка и вообще проблемы с дыханием
- Сильный жар
- Проблемы с легкими
- Сильная слабость
- Довольно высокая летальность у людей с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями
- Долгое восстановление
- Выпадение волос.
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