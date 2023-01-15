Время появления изжоги может указывать на образование тромбов
Многие распространенные заболевания вызывают образование тромбов, и даже малоподвижный образ жизни является известным триггером. Неспецифический характер симптомов может оказаться проблематичным. Так, если сгусток крови попадает в легкие, дискомфорт в груди можно списать на изжогу.
Как правило, продолжительность симптомов изжоги может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от причины.
Двумя основными причинами изжоги являются:
- Кислотный рефлюкс
- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
Если избегать определенных продуктов, эти симптомы проходят сами по себе. Однако, когда симптомы сохраняются, нужно искать другие потенциальные причины, и это может быть образование тромбов.
Тромбы в легких обычно вызывают дискомфорт, который проходит и возвращается в течение какого-то времени. Состояние очень похоже на изжогу.
- Такое состояние может ощущаться как давление, сдавливание или боль. Это также может ощущаться как изжога или расстройство желудка, - объясняет VeryWell Health.
Некоторые классические признаки образования тромбов включают отек, болезненность кожи, боль в груди, одышку и головокружение.
Как правило, сгустки крови образуются в ноге. Это состояние известно в медицине как тромбоз глубоких вен. Сгустки могут образоваться в результате травмы, но люди с такими заболеваниями, как рак, ожирение или печень, также подвержены этим явлениям.
Если сгусток крови отрывается и попадает в кровоток, есть вероятность, что он может попасть в легкие. Это может блокировать приток крови. Вот почему тип свертывания крови, известный как тромбоэмболия легочной артерии, смертелен.
Однако такие симптомы, как одышка, легкая боль или давление в груди, могут сохраняться в течение шести недель или более.
К сожалению, до трети людей с недиагностированной и нелеченной тромбоэмболией легочной артерии не выживают. Вот почему изжогу не следует игнорировать, особенно если человек находится в группе риска.
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