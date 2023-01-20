В Минздраве рассказали о влиянии коронавируса на способность иметь детей

198 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/беременная-материнство-мама-ожидая-6189040/
живот

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, коронавирус повлиял на состояние репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

— Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом, — отметил Мурашко, его комментарий приводится на сайте министерства.

Он рекомендовал мужчинам и женщинам, планирующим рождение детей, а также беременным своевременно прививаться против COVID-19.

Эксперт Минздрава Наталия Долгушина отмечала, что у женщин старше 35 лет, которые переболели коронавирусом в среднетяжелой или тяжелой форме, вероятность проблем с репродуктивной функцией в пять раз выше, чем у тех, кто не болел. У мужчин возможно снижение гормональной функции.

Как известно, есть несколько мутаций коронавируса, и самая распространенная из них сейчас — «омикрон». «Кракен», о котором так много пишут, является его подвидом, его выявили в России в январе 2023 года. 

Новые штаммы обладают высокой заразностью, более легким течением, но по-прежнему могут вызвать осложнения. Главная опасность «кракена» заключается в том, что он способен уходить от иммунного ответа организма. 

Симптомы легкого течения «кракена»:
  • температура около 38, 
  • боль в горле, 
  • охриплость или осиплость голоса, 
  • может быть сухой кашель, 
  • ломота, 
  • недомогание. 

Обычно в течение трех-пяти дней держится температура, ближе к 7-10 дню проходят симптомы со стороны верхних дыхательных путей.

Как может протекать коронавирус у беременных:
  • при легком течении — температура ниже 38°C, легкий кашель, слабость, боли в горле;
  • при среднетяжелом  — температура выше 38°C, одышка, пневмония, сатурация кислорода < 95%;
  • при тяжелом — сатурация кислорода < 93%, прогрессирование изменений в легких, нестабильное давление;
  • при крайне тяжелом течении необходима респираторная поддержка (ИВЛ).

В Минздраве РФ рассказали о риске возникновения тромбозов после перенесенного коронавируса


Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что обновлять состав вакцин от коронавируса следует раз в девять-десять месяцев. Он уже сообщил о начале работы над препаратом, который будет давать защиту против новых штаммов, включая «кракен».

Психологи рассказали о влиянии ТВ на кости детей


Читайте далее: Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Названа связь covid-19 и возможности забеременеть
В Минздраве разрешили беременным прививаться от COVID-19
Глава Минздрава рассказал, чем именно помогли меры самоизоляции в Москве
Теги : коронавирус, кракен, репродуктивное здоровье