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В Минздраве рассказали о влиянии коронавируса на способность иметь детей
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, коронавирус повлиял на состояние репродуктивного здоровья мужчин и женщин.
— Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом, — отметил Мурашко, его комментарий приводится на сайте министерства.
Он рекомендовал мужчинам и женщинам, планирующим рождение детей, а также беременным своевременно прививаться против COVID-19.
Эксперт Минздрава Наталия Долгушина отмечала, что у женщин старше 35 лет, которые переболели коронавирусом в среднетяжелой или тяжелой форме, вероятность проблем с репродуктивной функцией в пять раз выше, чем у тех, кто не болел. У мужчин возможно снижение гормональной функции.
Как известно, есть несколько мутаций коронавируса, и самая распространенная из них сейчас — «омикрон». «Кракен», о котором так много пишут, является его подвидом, его выявили в России в январе 2023 года.
Новые штаммы обладают высокой заразностью, более легким течением, но по-прежнему могут вызвать осложнения. Главная опасность «кракена» заключается в том, что он способен уходить от иммунного ответа организма.
Симптомы легкого течения «кракена»:
- температура около 38,
- боль в горле,
- охриплость или осиплость голоса,
- может быть сухой кашель,
- ломота,
- недомогание.
Обычно в течение трех-пяти дней держится температура, ближе к 7-10 дню проходят симптомы со стороны верхних дыхательных путей.
Как может протекать коронавирус у беременных:
- при легком течении — температура ниже 38°C, легкий кашель, слабость, боли в горле;
- при среднетяжелом — температура выше 38°C, одышка, пневмония, сатурация кислорода < 95%;
- при тяжелом — сатурация кислорода < 93%, прогрессирование изменений в легких, нестабильное давление;
- при крайне тяжелом течении необходима респираторная поддержка (ИВЛ).
Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что обновлять состав вакцин от коронавируса следует раз в девять-десять месяцев. Он уже сообщил о начале работы над препаратом, который будет давать защиту против новых штаммов, включая «кракен».
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