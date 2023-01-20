В Минздраве рассказали о влиянии коронавируса на способность иметь детей

— Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом, — отметил Мурашко, его комментарий приводится на сайте министерства.

температура около 38,

боль в горле,

охриплость или осиплость голоса,

может быть сухой кашель,

ломота,

недомогание.

при легком течении — температура ниже 38°C, легкий кашель, слабость, боли в горле;

при среднетяжелом — температура выше 38°C, одышка, пневмония, сатурация кислорода < 95%;

при тяжелом — сатурация кислорода < 93%, прогрессирование изменений в легких, нестабильное давление;

при крайне тяжелом течении необходима респираторная поддержка (ИВЛ).

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, коронавирус повлиял на состояние репродуктивного здоровья мужчин и женщин.Он рекомендовал мужчинам и женщинам, планирующим рождение детей, а также беременным своевременно прививаться против COVID-19.Эксперт Минздраваотмечала, что у женщин старше 35 лет, которые переболели коронавирусом в среднетяжелой или тяжелой форме, вероятность проблем с репродуктивной функцией в пять раз выше, чем у тех, кто не болел. У мужчин возможно снижение гормональной функции.Как известно, есть несколько мутаций коронавируса, и самая распространенная из них сейчас — «омикрон». «Кракен», о котором так много пишут, является его подвидом, его выявили в России в январе 2023 года.Новые штаммы обладают высокой заразностью, более легким течением, но по-прежнему могут вызвать осложнения. Главная опасность «кракена» заключается в том, что он способен уходить от иммунного ответа организма.Обычно в течение трех-пяти дней держится температура, ближе к 7-10 дню проходят симптомы со стороны верхних дыхательных путей.Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что обновлять состав вакцин от коронавируса следует раз в девять-десять месяцев. Он уже сообщил о начале работы над препаратом, который будет давать защиту против новых штаммов, включая «кракен».Читайте далее: Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.