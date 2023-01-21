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Как пахнет от человека с тяжелой формой рака: онколог
По словам онколога, профессора РАН Игоря Нехаева, у многих болезней есть специфические запахи. Они появляются из-за нарушений функции органов ЖКТ, печени, почек, эндокринной системы или при воспалительных процессах.
От пациента с тяжелой формой рака может пахнуть несвежим мясом. К тому же онкобольные больше потеют. Собаки отлично улавливают специфический запах людей с онкологией даже на ранней стадии, утверждает эксперт.
— Онкобольные люди больше потеют, у них может появиться необычный запах, например, несвежего мяса. И это тоже характерно для запущенного рака, — рассказал Игорь Нехаев в беседе с «Лентой.ру».
Дело в том, что во время борьбы с раком организм вырабатывает фактор некроза опухоли, повышающий температуру тела. Для снижения температуры тела организм запускает систему терморегуляции, и человек начинает потеть. С потом проявляется запах. Кроме того, одним из признаков онкозаболевания является небольшая температура, которая долго держится, а это тоже способствует повышенной потливости.
При сахарном диабете характерен запах ацетона. Он обусловлен накоплением кетонов в крови и их выделением с потом, мочой, выдыхаемым воздухом.
Также человека должны насторожить перемены в восприятии привычных запахов, это повод посетить врача.
Плохо пахнуть может от человека, страдающим следующими заболеваниями:
- Сахарный диабет и связанные с ним патологии;
- Заболевания щитовидной железы;
- Нарушения работы ЖКТа;
- Болезни печени и почек;
- Инфицирование бактериями, микробами, паразитами и грибками.
При почечной недостаточности появляется запах мочевины и аммиака. Это связано с накоплением в крови продуктов распада белка, которые в норме должны выводиться с мочой.
Запах молочной сыворотки характерен для подагры, когда нарушается метаболизм мочевой кислоты. Подагра — патология обмена веществ, характеризующаяся поражением суставов и почек. Ее лечением занимаются ревматологи, артрологи и нефрологи.
Существует большая группа генетических болезней, сопровождающихся появлением необычных запахов. Так, «рыбный запах» может указывать на генетический дефект.
Фенилкетонурия приводит к появлению мышиного запаха, что вызвано избыточным накоплением метаболитов фенилаланина и выведением их с потом и мочой. Это наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена аминокислот.
Появление запаха прогорклого масла или вареной капусты появляется у пациентов с генетическими мутациями, ведущими к нарушениям в работе почек, печени, ЦНС.
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