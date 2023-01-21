Как пахнет от человека с тяжелой формой рака: онколог

Сахарный диабет и связанные с ним патологии;

Заболевания щитовидной железы;

Нарушения работы ЖКТа;

Болезни печени и почек;

Инфицирование бактериями, микробами, паразитами и грибками.

От пациента с тяжелой формой рака может пахнуть несвежим мясом. К тому же онкобольные больше потеют. Собаки отлично улавливают специфический запах людей с онкологией даже на ранней стадии, утверждает эксперт.Дело в том, что во время борьбы с раком организм вырабатывает фактор некроза опухоли, повышающий температуру тела. Для снижения температуры тела организм запускает систему терморегуляции, и человек начинает потеть. С потом проявляется запах. Кроме того, одним из признаков онкозаболевания является небольшая температура, которая долго держится, а это тоже способствует повышенной потливости.При сахарном диабете характерен запах ацетона. Он обусловлен накоплением кетонов в крови и их выделением с потом, мочой, выдыхаемым воздухом.Также человека должны насторожить перемены в восприятии привычных запахов, это повод посетить врача.При почечной недостаточности появляется запах мочевины и аммиака. Это связано с накоплением в крови продуктов распада белка, которые в норме должны выводиться с мочой.Запах молочной сыворотки характерен для подагры, когда нарушается метаболизм мочевой кислоты. Подагра — патология обмена веществ, характеризующаяся поражением суставов и почек. Ее лечением занимаются ревматологи, артрологи и нефрологи.Существует большая группа генетических болезней, сопровождающихся появлением необычных запахов. Так, «рыбный запах» может указывать на генетический дефект.Фенилкетонурия приводит к появлению мышиного запаха, что вызвано избыточным накоплением метаболитов фенилаланина и выведением их с потом и мочой. Это наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена аминокислот.Появление запаха прогорклого масла или вареной капусты появляется у пациентов с генетическими мутациями, ведущими к нарушениям в работе почек, печени, ЦНС.Читайте далее: Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина

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