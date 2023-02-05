Люди с какими болезнями больше других рискуют умереть во время секса: врач
По словам психолога-сексолога Россияны Лучкиной, при некоторых заболеваниях повышается риск скоропостижной смерти при занятиях сексом.
Перегрузки, связанные с сексом, — далеко не самая распространенная причина летального исхода, так что большинство людей может спокойно получать удовольствие.
— Секс — это активная деятельность, повышающая кровяное давление, сердцебиение и создающая большое физическое напряжение. Если организм не готов к таким нагрузкам, могут быть неприятные последствия в виде нарушений сердечного ритма и гипертонии, — рассказала Лучкина «Ленте.ру».
Что касается группы повышенного риска, то в нее входят «сердечники», то есть пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кому врачи запретили активные физнагрузки.
Самые частые причины смерти во время секса — внезапная остановка кровообращения и расслоение аорты, добавила она. Кроме того, сексом рискованно заниматься сразу после инфаркта.
Однако если подобрать спокойный ритм, оптимальную позу, соблюдать паузы, можно получать удовольствие от секса без риска для здоровья и при вышеназванных состояниях, подчеркнула специалист.
Секс, на самом деле, очень полезен для здоровья, как женского, так и мужского.
- В при занятиях сексом вырабатывается огромное количество эндорфинов, он поднимает тонус.
- Секс благоприятно влияет на работу иммунной и эндокринной систем, центральной нервной системы.
- Регулярный секс — решающий фактор в профилактике простатита и аденомы простаты.
- Для женщин секс является профилактикой эндометриоза и миомы матки, так как происходит ликвидация застойных явлений в малом тазу.
- Снижается тревожность, стресс и депрессивность.
- Секс тренирует сердце и сосуды.
Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе доказали пользу регулярного секса, результаты исследования были опубликованы в The Sun.
Эксперимент длился 11 лет, в нем участвовали более 15 000 человек. Более половины добровольцев занимались сексом не реже одного раза в месяц, при этом 36% делали это не реже раза в неделю.
За время эксперимента скончались 228 человек, из них 29 — от сердечно-сосудистых заболеваний, а 62 — от рака.
Ученые пришли к выводу, что сексуальная активность снижает риск преждевременной смерти примерно на 49%. Так, активная половая жизнь сокращает вероятность умереть от сердечной болезни на 21%, а от рака — на 69%.
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