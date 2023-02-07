Популярные продукты, которые на 30% повышают риск рака кишечника, но только у мужчин
Согласно результатам исследования, которое провели ученые из Гарвардского университета, при регулярном употреблении некоторых продуктов риск развития колоректального рака увеличивается почти на 30 процентов.
Любопытно, что такая связь выявлена только у мужчин.
Колоректальный рак – злокачественная опухоль толстого кишечника. Долгое время протекает без симптомов, а потом появляются:
- слабость,
- недомогание,
- потеря аппетита,
- боли в животе,
- диспепсия,
- метеоризм,
- кишечные расстройства,
- кишечная непроходимость.
По данным экспертов, у мужчин, которые выбирают для себя ультраобработанные продукты, риск развития колоректального рака резко повышается — как уже отмечалось, почти на 30 процентов.
Исследование опубликовано в журнале BMJ. В нем приняли участие более 200 тысяч человек старше 25 лет.
Каждый из участников заполнил анкету, в которой написал, как часто он ест продукты из предоставленного списка — в нем было 130 позиций. Исследователи отследили состояние здоровья добровольцев, а потом выявляли, у кого из был обнаружен колоректальный рак. Наблюдение длилось несколько лет.
— Мы выявили четкую связь между употреблением ультрапереработанных продуктов и развитием этого вида рака. Колоректальный рак может быть тем заболеванием, на развитие которого особенно сильно влияет повседневный рацион, — отметил ведущий автор исследования доктор Лу Ван.
В группе риска оказались те, кто постоянно ел колбасу, бекон, ветчину и сосиски. Переработанное мясо с добавками является сильнейшим фактором риска колоректального рака, подчеркнули ученые.
В них, кроме прочего, много сахара и мало клетчатки, что способствует развитию ожирения, а ожирение — установленный фактор риска колоректального рака.
Исследователи отмечают, что на здоровье женщин эти продукты иначе. У них риски рака нейтрализуют кисломолочные продукты, например, йогурт, которые они едят, по сравнению с мужчинами, довольно часто.
Ранние признаки колоректального рака
- кровотечения при дефекации,
- слизь в стуле,
- ощущение инородного тела в заднем проходе,
- расстройства дефекации.
При наличии метастазов наблюдаются асцит, увеличение размеров печени и лимфатических узлов.
Классическими проявлениями заболевания являются:
- слабость, быстрая утомляемость;
- отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище:
- необоснованное резкое похудание;
- нестабильность стула (поносы чередуются с запорами);
- примеси в кале (кровь, слизь, гной);
- субфебрильная температура тела;
- ноющие или схваткообразные боли в животе.
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