Популярные продукты, которые на 30% повышают риск рака кишечника, но только у мужчин

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девушка

Согласно результатам исследования, которое провели ученые из Гарвардского университета, при регулярном употреблении некоторых продуктов риск развития колоректального рака увеличивается почти на 30 процентов. 

Любопытно, что такая связь выявлена только у мужчин.

Колоректальный рак – злокачественная опухоль толстого кишечника. Долгое время протекает без симптомов, а потом появляются:

  • слабость, 
  • недомогание, 
  • потеря аппетита, 
  • боли в животе, 
  • диспепсия, 
  • метеоризм,
  • кишечные расстройства,
  • кишечная непроходимость. 

По  данным экспертов, у мужчин, которые выбирают для себя ультраобработанные продукты, риск развития колоректального рака резко повышается — как уже отмечалось, почти на 30 процентов.

Исследование опубликовано в журнале BMJ. В нем приняли участие более 200 тысяч человек старше 25 лет.

Каждый из участников заполнил анкету, в которой написал, как часто он ест продукты из предоставленного списка — в нем было 130 позиций. Исследователи отследили состояние здоровья добровольцев, а потом выявляли, у кого из был обнаружен колоректальный рак. Наблюдение длилось несколько лет.

— Мы выявили четкую связь между употреблением ультрапереработанных продуктов и развитием этого вида рака. Колоректальный рак может быть тем заболеванием, на развитие которого особенно сильно влияет повседневный рацион, — отметил ведущий автор исследования доктор Лу Ван.

В группе риска оказались те, кто постоянно ел колбасу, бекон, ветчину и сосиски. Переработанное мясо с добавками является сильнейшим фактором риска колоректального рака, подчеркнули ученые.

В них, кроме прочего, много сахара и мало клетчатки, что способствует развитию ожирения, а ожирение — установленный фактор риска колоректального рака. 

Исследователи отмечают, что на здоровье женщин эти продукты иначе. У них риски рака нейтрализуют кисломолочные продукты, например, йогурт, которые они едят, по сравнению с мужчинами, довольно часто.

Ранние признаки колоректального рака
  • кровотечения при дефекации,
  • слизь в стуле,
  • ощущение инородного тела в заднем проходе,
  • расстройства дефекации.

При наличии метастазов наблюдаются асцит, увеличение размеров печени и лимфатических узлов.

Классическими проявлениями заболевания являются:
Названы продукты, вызывающие рак кишечника


  • слабость, быстрая утомляемость;
  • отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище:
  • необоснованное резкое похудание;
  • нестабильность стула (поносы чередуются с запорами);
  • примеси в кале (кровь, слизь, гной);
  • субфебрильная температура тела;
  • ноющие или схваткообразные боли в животе.

Газировка, печенье и сосиски повышают риск рака кишечника


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