Популярные продукты, которые на 30% повышают риск рака кишечника, но только у мужчин

слабость,

недомогание,

потеря аппетита,

боли в животе,

диспепсия,

метеоризм,

кишечные расстройства,

кишечная непроходимость.

кровотечения при дефекации,

слизь в стуле,

ощущение инородного тела в заднем проходе,

расстройства дефекации.

слабость, быстрая утомляемость;

отсутствие аппетита, отвращение к мясной пище:

необоснованное резкое похудание;

нестабильность стула (поносы чередуются с запорами);

примеси в кале (кровь, слизь, гной);

субфебрильная температура тела;

ноющие или схваткообразные боли в животе.

Любопытно, что такая связь выявлена только у мужчин.Колоректальный рак – злокачественная опухоль толстого кишечника. Долгое время протекает без симптомов, а потом появляются:По данным экспертов, у мужчин, которые выбирают для себя ультраобработанные продукты, риск развития колоректального рака резко повышается — как уже отмечалось, почти на 30 процентов.Исследование опубликовано в журнале BMJ. В нем приняли участие более 200 тысяч человек старше 25 лет.Каждый из участников заполнил анкету, в которой написал, как часто он ест продукты из предоставленного списка — в нем было 130 позиций. Исследователи отследили состояние здоровья добровольцев, а потом выявляли, у кого из был обнаружен колоректальный рак. Наблюдение длилось несколько лет.— отметил ведущий автор исследования доктор Лу Ван.В группе риска оказались те, кто постоянно ел колбасу, бекон, ветчину и сосиски. Переработанное мясо с добавками является сильнейшим фактором риска колоректального рака, подчеркнули ученые.В них, кроме прочего, много сахара и мало клетчатки, что способствует развитию ожирения, а ожирение — установленный фактор риска колоректального рака.Исследователи отмечают, что на здоровье женщин эти продукты иначе. У них риски рака нейтрализуют кисломолочные продукты, например, йогурт, которые они едят, по сравнению с мужчинами, довольно часто.При наличии метастазов наблюдаются асцит, увеличение размеров печени и лимфатических узлов.Читайте также: Пять распространенных признаков артрита

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