Онколог Воробьев: употребление этих продуктов повышает риск развития рака кишечника на 29%

"У мужчин, которые ели много продуктов, подвергшихся глубокой обработке, риск рака кишечника был на 29% выше, чем у мужчин, которые потребляли гораздо меньше. Однако среди женщин такой же связи не обнаружено. Колоректальный рак может быть раком, на который больше всего влияет диета по сравнению с другими типами рака. Наибольшая связь между заболеванием и ультрапереработанными продуктами среди участников мужского пола была обнаружена с продуктами животного происхождения", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Хорошо известно, что наша диета играет огромную роль в нашем здоровье и благополучии. Часто недостаточное употребление определенной пищи может привести к заметному дефициту, в то время как слишком много других может вызвать увеличение веса и такие проблемы, как высокое кровяное давление. Теперь ученые показали, что то, что вы едите, может иметь далеко идущие и потенциально фатальные последствия.Заболевание, также известное как колоректальный рак, является четвертым по распространенности видом рака, на него приходится 11 процентов новых случаев рака. Это вторая по частоте причина смерти от рака.Эти продукты включают некоторые переработанные мясные продукты, такие как колбасы, бекон, ветчина и рыбные котлеты.Высокое потребление сладких напитков, таких как газированные и фруктовые напитки, также было связано с высоким риском рака кишечника среди мужчин, но не все обработанные продукты оказались столь же вредными.Ранее МедикФорум писал о пользе черники.