Никогда не подумаешь: неочевидные продукты, которые гарантированно вызывают отеки
Известно, что соленая еда и алкоголь провоцируют отеки, особенно если употребить и то, и другое. Однако есть и другие, на первый взгляд, безобидные продукты, которые задерживают воду в тканях.
По словам уролога Юрия Бахарева, если в составе продукта содержатся осмотически активные вещества, то есть те, которые притягивают на себя воду, — отека не избежать. Если концентрация этих веществ повышена (в плазме, межклеточной жидкости или в клетках), то в эти ткани «притягивается» вода — чтобы разбавить концентрацию.
Какие продукты нужно убрать или сократить до минимума, чтобы избежать отеков. В первую очередь, речь идет о:
- Селедке, маринованных огурцах, соленой капусте
- Различных видах соленой рыбы, приготовленной с использованием большого количества соли.
- Домашних консервах, приготовленных с использованием маринадов. Это маринованные и соленые помидоры, огурцы, грибы, различные виды закруток.
- Соусах и заправках (кетчуп, майонез, соевый соус, горчица — в них много соли и сахара).
Отеки вызывает не только соль — это важно помнить. Любопытно, что от отеков, вызванных солью, избавиться довольно легко.
Особенно много осмотически активных веществ в магазинных продуктах. Они содержат «пищевую химию», которая способствовует задержке жидкости. Например, хлеб и булочки.
— В различных видах хлеба и выпечки можно выделить достаточно много различных компонентов, которые могут приводить к различным сдвигам в метаболизме. Повышение в тканях уровня натрия или глюкозы, некоторых других ионов может способствовать задержке жидкости. Если вы едите белый хлеб, сдобные булочки вечером, то утром можно отметить легкую отечность рук или ног либо отметить прибавку 1–2 кг веса. Если это магазинные продукты, в них нередко бывает много скрытой соли, сахара и других компонентов, — отметил медик порталу «Доктор Питер».
Читайте по теме: При сердечно-сосудистых заболеваниях отеки возникают обычно на ногах, а пациентов с патологией почек беспокоят отеки лица. При гипотиреозе отекает все тело – ноги, руки, живот, лицо и область вокруг глаз.
Молочные продукты, включая полезные кефиры и йогурты, могут приводить к задержке жидкости в тканях и рыхлости тела за счет содержания в них фосфатов, кальция, молочной кислоты и других компонентов.
— Кстати, привычка употреблять стакан кефира на ночь иногда может вести к неприятному утреннему симптому — легкой отечности, — подчеркнул специалист.
Сладкие фрукты могут не только приводить к лишним килограммам, но и к задержке в тканях жидкости.
По словам уролога, задержку жидкости из-за соли устранить гораздо легче — достаточно прекратить прием соленых продуктов и пить больше воды. А вот отечность из-за сладкого устраняется сложнее. Дело в том, что часть глюкозы переходит в жировые клетки, между которыми вода запирается более надежно, чем в других частях тела.
Картошка может провоцировать отеки из-за того, что содержит большое количество крахмала, который расщепляется до простых сахаров, а они отлично тянут на себя воду.
Различные заменители сахара тоже обладают высокой осмотической активностью. Поэтому они могут провоцировать отечность в тканях, поскольку они тянут на себя воду.
Продукты, которые уменьшают отеки:
- Арбуз, огурцы, дыня
- Сельдерей
- Фасоль
- Зелёные сорта яблок
- Овёс
- Мед.
Определить, есть ли у вас отеки, можно так: нажмите пальцами на кость голени. Если остается след от пальцев, то это признак того, что ноги отекли. Но отеки могут носить и скрытый характер. Их диагностировать могут врачи, с помощью регулярного взвешивания, измерения артериального давления и контроля анализа мочи.
Причины отеков и задержки жидкости в организме:
- Неправильное питание.
- Избыточное питье, когда поступление жидкости превышает ее выведение.
- Малоподвижный образ жизни.
- Прием некоторых лекарств.
- Привычка закидывать ногу на ногу и всё, что приводит к нарушению циркуляции крови в ногах.
- Беременность.
- Предменструальный синдром.
- Болезни почек, органов кровообращения и пищеварения, нарушение обмена веществ.
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