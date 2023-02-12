Никогда не подумаешь: неочевидные продукты, которые гарантированно вызывают отеки

Селедке, маринованных огурцах, соленой капусте

Различных видах соленой рыбы, приготовленной с использованием большого количества соли.

Домашних консервах, приготовленных с использованием маринадов. Это маринованные и соленые помидоры, огурцы, грибы, различные виды закруток.

Соусах и заправках (кетчуп, майонез, соевый соус, горчица — в них много соли и сахара).

Арбуз, огурцы, дыня

Сельдерей

Фасоль

Зелёные сорта яблок

Овёс

Мед.

Неправильное питание.

Избыточное питье, когда поступление жидкости превышает ее выведение.

Малоподвижный образ жизни.

Прием некоторых лекарств.

Привычка закидывать ногу на ногу и всё, что приводит к нарушению циркуляции крови в ногах.

Беременность.

Предменструальный синдром.

Болезни почек, органов кровообращения и пищеварения, нарушение обмена веществ.

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