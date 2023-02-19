В Минздраве сообщили, что людям грозят неизлечимые прионные заболевания

«Пациенты теряют критику к себе, навыки самообслуживания, страдают нарушениями памяти, когнитивных функций, становятся раздражительны, требовательны к окружающим», - заметил Михаил Охлопков.

«Вирус SARS-CoV-2 активирует неожиданные патогенные процессы в организме, включая неправильное скручивание белков», - констатировал министр.

Возглавляющий карельский минздрав Охлопков рассказал: прионные заболевания характеризуются постепенно прогрессирующим поражением мозга. У людей, повергающимся таким болезням, начинают развиваться психопатические, неврологические отклонения, меняется поведение и двигательная активность, ухудшаются умственные способности, возникает деменция, энцефалопатия.Представитель Минздрава добавил, что распространение прионных болезней усилилось в последнее время – этому, по его словам, посодействовала пандемия COVID-19.Охлопков объяснил, что прионы – это возбудители заболеваний. В отличие от хорошо известных (вирусов, бактерий, грибков) они обладают природой, которая пока во многом остается загадкой для медицины. В частности, прионами являются мутировавшие белки. Вылечить их или уничтожить сегодня невозможно. Заболевания, вызываемые ими, обладают длительным периодом инкубации и часто диагностируются только после 30 или 40 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем способствуют развитию инсульта.

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