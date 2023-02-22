Вейпинг может вызвать сильное воспаление даже у здоровых людей

Вейпинг (от англ. vaping - парение) – парение или вдыхание пара электронных сигарет, испарителей и других подобных устройств.Люди давно знают о рисках для здоровья, связанных с курением табака, но привычка в большинстве случаев оказывается сильнее здравого смысла. На протяжении многих лет употребление никотина было связано с раком, болезнями сердца, инсультами и многими другими опасными состояниями.Поэтому, когда впервые появились электронные сигареты, была надежда, что они станут более здоровой альтернативой (относительно, конечно).Однако исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и опубликованное в Журнале молекулярной медицины, показало, что как обычные, так и электронные сигареты, могут увеличить риск развития тяжелой формы, например, Covid у здоровых молодых людей.Вейперы даже более подвержены риску воспалительных заболеваний легких, чем курильщики «обычных» сигарет.Оба типа сигарет также повышают вероятность возникновения длительных сердечно-сосудистых осложнений, которые могут возникнуть после первоначального заражения вирусом.В пресс-релизе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктор Теодорос Келесидис, ведущий автор исследования, объяснил, что вейпинг оказался вовсе не таким невинным изобретением, как это могло показаться вначале.Речь идет о многих заболеваниях, заболеваниях, связанных с воспалением, например, пневмонией. По поводу Covid — вейпинг изменяет уровни ключевых белков, которые вирус использует для репликации.В рамках исследования эксперты изучили плазму, собранную до пандемии у 45 некурящих, 30 пользователей электронных сигарет и 29 «обычных» курильщиков. Затем они протестировали образцы плазмы для измерения уровней белков, которые необходимы SARS-CoV-2, вирусу, лежащему в основе пандемии, для размножения.Этими белками являются ACE2, фурин, Ang II, Ang 1-7, IL-6R, sCD163, L-селектин. И три последних белка в совокупности регулируются в клетках белком, известным как ADAM17.Выяснилось, что в плазме крови здоровых молодых людей, которые курят табак или вейп, были повышены уровни фурина, sCD163 и L-селектина по сравнению с некурящими.Это говорит о том, что у здоровых молодых курильщиков и вейперов может наблюдаться повышенная активность белков furin и ADAM17 в иммунных клетках, а также в поверхностных клетках, таких как клетки, выстилающие легкие., — отметили ученые.В исследовании также говорилось, что вейпинг может «вызвать воспаление легких и увеличивает риск заболевания легких».Читайте также: Миллионы людей рискуют заболеть сахарным диабетом, если они подхватят распространенную вирусную инфекцию Читайте далее: Пять ярких признаков сахарного диабета, которые проявляются по утрам

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