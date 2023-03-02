Представитель ВОЗ заявил о новой пандемии из-за птичьего гриппа
Представляющий Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) эпидемиолог Ричард Пибоди: новую пандемию с большой вероятностью вызовет птичий грипп.
Представитель ВОЗ дал интервью изданию El Pais. В нем эпидемиолог заявил о необходимости готовиться к новой пандемии, которую может вызвать птичий грипп. На сегодняшний день известно, что эта инфекция способна передаваться от птиц человеку и вызывать летальный исход. Если она «научиться» распространяться среди людей, то человечество рискует столкнуться с массовой заболеваемостью и более высокой смертностью, чем это было, когда бушевал COVID-19.
«Существует опасение, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию», - сказал эксперт о птичьем гриппе.
Птичий грипп А (H5N1) является респираторным заболеванием с симптомами, похожими на ОРВИ. Заражение им особенно опасно для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Представитель ВОЗ призвал избегать любых контактов с мертвыми или умирающими животными и птицами. Также, подчеркнул он, большое значение для профилактики заражения птичьим гриппом является специальная защита людей, работающих на птицефабриках.
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