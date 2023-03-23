Простой способ обезопасить себя от инфекций после секса: гинеколог

дизурические явления;

боли внизу живота и в области поясницы;

изменение цвета мочи;

частое мочеиспускание;

жжение или боль при мочеиспускании;

боли выше лобковой кости (у женщин);

кровавая или дурно пахнущая моча.

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