Простой способ обезопасить себя от инфекций после секса: гинеколог

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Гинеколог Ашфак Хан посоветовал женщинам простой способ, помогающий снизить риск инфекций мочевыводящих путей (ИМП) после секса. По его словам, нужно сходить в туалет и помочиться сразу после полового акта.

ИМП могут быть и у мужчин, однако женщины подвержены большему риску заражения из-за коротких мочевыводящих путей. Если опорожнить мочевой пузырь в течение получаса после секса, риск заражения снизится, отмечает специалист.

— Теоретически, вымывание бактерий, перенесенных во время секса, из уретры с мочой в течение 30 минут может предотвратить попадание бактерий в мочевой пузырь, что действительно может предотвратить ИМП, — отметил гинеколог.

Мочеиспускание после секса не помешает вам заразиться венерическим заболеванием, которое можно предотвратить только с помощью презерватива, уточнил он.

Также Ашфак советует не пользоваться парфюмированными средствами женской гигиены, отказаться от тесной одежды и не терпеть долго, когда хочется в туалет, пишет Metro.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) — неспецифические инфекционные процессы, которые поражают все отделы мочевыводящей системы. Их разделяют на инфекции нижних отделов (уретрит, цистит) и инфекции верхних отделов (пиелонефрит).

Если у вас есть ИМП, слизистая оболочкмочевого пузыря и мочеиспускательного канала воспаляется, как, например, горло во время простуды. Возможна боль внизу живота и тазовой области, учащенное мочеиспускание c жжением в уретре.

Симптомы инфекции мочевых путей
  • дизурические явления;
  • боли внизу живота и в области поясницы;
  • изменение цвета мочи;
  • частое мочеиспускание;
  • жжение или боль при мочеиспускании;
  • боли выше лобковой кости (у женщин);
  • кровавая или дурно пахнущая моча.
Чем лечат инфекционные заболевания органов мочеполовой системы?

Их лечат антибиотиками — перорально, внутримышечно, внутривенно. Разновидности препаратов, длительность курса и метод введения выбирает врач.

Сколько длится инфекция мочевыводящих путей?

Симптомы инфекции мочевого пузыря обычно исчезают через 24—48 часов с начала лечения, в случае распространения инфекции на почки лечение может длиться дольше.

Откуда может появится инфекция мочевыводящих путей?

Чаще всего ИМП развиваются вследствие проникновения бактерий, в норме присутствующих в кишечнике или на коже человека. Воспалительный процесс с уретры может распространиться дальше на мочевой пузырь, вызвав цистит.

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