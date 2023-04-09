Врач Мусичова назвала три популярных у россиян супа, от которых лучше отказаться

По словам врача превентивной медицины Мадины Мусичовой, не все супы являются полезными, и от некоторых из них лучше вообще отказаться, особенно если у человека есть проблемы со здоровьем.Людям старшего возраста, а также тем, кто следит за своим весом, лучше избегать употребления жирных супов, таких как солянка., — отметила Мусичова.Употреблять солянку не рекомендуется пациентам с избыточной массой тела, артериальной гипертензией, подагрой, хроническими гастроэнтерологическими заболеваниями, язвенной болезнью желудка. И даже здоровым людям не следует есть этот суп чаще одного раза в неделю.Грибной суп не рекомендуют употреблять пациентам с гастритом или язвенной болезнью из-за стимуляции выработки желудочного сока. Он содержит большое количество экстрактивных веществ, стимулирующих желудочную секрецию. Поэтому грибы не всегда хорошо переносятся, к тому же и сам белок грибов плохо усваивается.К окрошке, любимому весенне-летнему блюду, тоже следует отнестись настороженно. Она содержит набор продуктов, которые мало сочетаются между собой, из-за чего может возникнуть вздутие, сказал врач в беседе с порталом «А теперь внимание!». Некоторые добавляют в окрошку сладкий магазинный квас, которые повышает калораж блюда и может в таком сочетании привести к проблемам с ЖКТ.Практически любой суп можно сделать и вредным, и полезным. Так, борщ, сваренный на свинине, будет слишком жирным, а вегетарианский вариант без зажарок относится к диетическим блюдам.Острые супы могут быть вредны людям с проблемным ЖКТ, например, суп харчо.Читайте также: Как снизить риск развития рака за 5 минут. Еще по теме: Жировая болезнь печени, связанная с алкоголем: шесть ранних симптомов. Можно почитать: Эти три симптома подскажут без тонометра, что давление «зашкаливает»

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