"От витаминов до минералов, листья и стебли этой листовой зелени содержат множество питательных веществ. Растительные соединения, содержащиеся в мангольде, очень сильно влияют на уровень сахара в крови. Швейцарский мангольд полон антиоксидантов, в том числе флавоноида, называемого сиринговой кислотой, который, как было показано, обладает мощными свойствами регулирования уровня сахара в крови".

рекомендовала швейцарский мангольд, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови.Более того, исследования также подтверждают заявление эксперта о сиринговой кислоте. Исследование показало, что это растение способно «значительно» снизить уровень сахара в крови у крыс. Исследователи индуцировали диабет у крыс с помощью инъекций.Затем крысам ежедневно давали 25, 50 или 100 мг сиринговой кислоты на килограмм массы тела. Все исследование проводилось в течение шести недель, и результаты показали значительное снижение уровня глюкозы в крови.Помимо содержания сиринговой кислоты, швейцарский мангольд также может помочь снизить уровень глюкозы в крови благодаря высокому содержанию клетчатки - богатая клетчаткой, помогает замедлить пищеварение, что снижает скорость всасывания сахара в кровь.Ранее Медикфорум писал о лечении мигрени.