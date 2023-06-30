Популярный заменитель сахара, который используют в газировке, назвали «возможно канцерогенным»

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сахар

Искусственный подсластитель аспартам связывают с целым рядом проблем со здоровьем, начиная от болезней сердца и заканчивая воспалениями. Теперь популярную добавку, используемую примерно в 6000 пищевых продуктах, классифицировали как «возможно канцерогенный» для человека.

Аспартам — подсластитель, заменитель сахара, пищевая добавка E951. Впервые его синтезировали в 1965 году. Его активно используют в газировке, конфетах, выпечке, соусах и так далее.

Самая большая привлекательность аспартам заключается в его способности придавать пикантный сладковатый вкус без дополнительных калорий. Он активно используется в спортивном питании и различных диетах.

Международное агентство по изучению рака (IARC) проанализировало около 1300 исследований аспартама и рака. Именно после этого его назвали «возможно канцерогенным». Исследования в этой области продолжаются.

Существует множество других исследований, которые ранее связывали аспартам с рядом других проблем со здоровьем, пишет Express.

Например, сердечно-сосудистые проблемы и диабет

Исследование, опубликованное в журнале Канадской медицинской ассоциации, показало, что искусственные подсластители, включая аспартам, могут оказывать негативное влияние на обмен веществ, кишечные бактерии и аппетит. Ученые связали употребление подсластителей с риском ожирения, высокого давления, диабета, болезней сердца и других проблем со здоровьем.

Однако ученые также отметили, что доказательства противоречивы, и есть необходимость в дополнительных исследованиях.

Окислительный стресс и воспаление

Несмотря на ограниченное количество исследований на людях, исследование, опубликованное в журнале Nutrition Reviews, показало, что аспартам может нарушать баланс окислителей и антиоксидантов, вызывать окислительный стресс и повреждать целостность клеточных мембран. Эти процессы могут заложить основу для системного воспаления.

Вызывает беспокойство тот факт, что как окислительный стресс, так и воспаление играют большую роль в развитии рака.

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