Признаки болезни Паркинсона можно определить по глазам за семь лет до постановки диагноза

замедленность движений;

регидность мышц;

быстрая истощаемость движений;

дрожание конечностей;

застывание с топтанием на одном месте;

шаткость походки;

шарканье при ходьбе;

укорачивается длина шагов;

нет синхронных движений руками при ходьбе.

Проявления заболевания заметны с одной стороны.

Тремор в руках возникает при волнении.

Приступы спонтанно появляющейся усталости и нарушения сна.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.