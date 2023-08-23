Признаки болезни Паркинсона можно определить по глазам за семь лет до постановки диагноза
Ученые Университетского колледжа Лондона сообщили, что ранние признаки болезни Паркинсона можно определить по сетчатке глаза.
Болезнь Паркинсона – название медленно развивающейся патологии центральной нервной системы. Это неизлечимое дегенеративное заболевание головного мозга. Оно сопровождается замедленностью движений, тремором, ригидностью, потерей равновесия и другими серьезными осложнениями.
Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology, искусственный интеллект (ИИ) обучали диагностике на базе данных изображений сетчатки, крупнейшей в мире. Люди эти изменения не видят, они доступны только алгоритмам ИИ.
Алгоритм обращает внимание на различия во внутреннем ядерном слое сетчатки. Толщина этих слоев, а точнее, ее изменения, связана с повышенным риском развития болезни Паркинсона.
Модель использует 3D-сканирование. Оно позволяет получить буквально за минуту разрез сетчатки с детализацией до тысячной доли миллиметра. Далее нейросеть выявляет изменения и делает прогноз.
Болезнь Паркинсона обычно свойственна возрастным пациентам. Однако все чаще она встречается и у молодых людей от 30 до 40 лет. Причины появления заболевания до сих точно неизвестны. Мужчины заболевают чаще, чем женщины.
Признаки болезни Паркинсона:
- замедленность движений;
- регидность мышц;
- быстрая истощаемость движений;
- дрожание конечностей;
- застывание с топтанием на одном месте;
- шаткость походки;
- шарканье при ходьбе;
- укорачивается длина шагов;
- нет синхронных движений руками при ходьбе.
Присоединяются бессонница, депрессия. Лечение нужно начинать как можно раньше.
Ранние признаки болезни Паркинсона:
- Проявления заболевания заметны с одной стороны.
- Тремор в руках возникает при волнении.
- Приступы спонтанно появляющейся усталости и нарушения сна.
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