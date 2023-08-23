Признаки болезни Паркинсона можно определить по глазам за семь лет до постановки диагноза

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глаз

Ученые Университетского колледжа Лондона сообщили, что ранние признаки болезни Паркинсона можно определить по сетчатке глаза. 

Болезнь Паркинсона – название медленно развивающейся патологии центральной нервной системы. Это неизлечимое дегенеративное заболевание головного мозга. Оно сопровождается замедленностью движений, тремором, ригидностью, потерей равновесия и другими серьезными осложнениями.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology, искусственный интеллект (ИИ) обучали диагностике на базе данных изображений сетчатки, крупнейшей в мире. Люди эти изменения не видят, они доступны только алгоритмам ИИ.

Алгоритм обращает внимание на различия во внутреннем ядерном слое сетчатки. Толщина этих слоев, а точнее, ее изменения, связана с повышенным риском развития болезни Паркинсона.

Модель использует 3D-сканирование. Оно позволяет получить буквально за минуту разрез сетчатки с детализацией до тысячной доли миллиметра. Далее нейросеть выявляет изменения и делает прогноз.

Болезнь Паркинсона обычно свойственна возрастным пациентам. Однако все чаще она встречается и у молодых людей от 30 до 40 лет. Причины появления заболевания до сих точно неизвестны. Мужчины заболевают чаще, чем женщины.

Признаки болезни Паркинсона:

  • замедленность движений;
  • регидность мышц;
  • быстрая истощаемость движений;
  • дрожание конечностей;
  • застывание с топтанием на одном месте;
  • шаткость походки;
  • шарканье при ходьбе;
  • укорачивается длина шагов;
  • нет синхронных движений руками при ходьбе.

Присоединяются бессонница, депрессия. Лечение нужно начинать как можно раньше.

Ранние признаки болезни Паркинсона:

  • Проявления заболевания заметны с одной стороны.
  • Тремор в руках возникает при волнении. 
  • Приступы спонтанно появляющейся усталости и нарушения сна.

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