«Это как белая мука, как сахар»: диетолог Соломатина назвала опасную для здоровья кашу

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По словам диетолога Елены Соломатиной, манную кашу можно считать опасной для здоровья — у неё слишком высокий гликемический индекс и она очень калорийна.

— Манка – это как белая мука, как сахар. Она не несет организму ничего, никаких питательных веществ, кроме калорий и энергии, — отметила эксперт Москве 24.

Соломатина добавила, что манка не содержит клетчатки, которая есть у каши, приготовленной из цельнозерновой крупы.

Опасное свойство манной каши состоит в том, что она повышает уровень сахара в крови и может привести к ожирению.

Почему же раньше манка считалась ценным продуктом? Дело в том, напоминает Соломатина, что в военные и послевоенные времена калорийные блюда очень ценились, времена были голодные и трудные. Людям нужно было получать силы, чтобы работать.

Сейчас, напротив, следует выбирать низкокалорийную пищу, содержащую клетчатку. Современные люди, как правило, мало двигаются и много едят.

В защиту манки следует сказать, что в ней содержится много фосфора и белка, которые оказывают положительное влияние на иммунитет, а также витамины В1, В2, В6, Е, Н и РР, железо, магний и кальций. 

Манка занимает первое место по содержанию углеводов среди круп, что делает ее полезной для людей, проводящих много времени в спортзале и работающих над увеличением мышечной массы, а также для тех, чья работа связана с тяжелым трудом. Она знаменита обволакивающим действием, поэтому подходит для людей с повышенной кислотностью желудка, гастритом и колитом.

Что касается лишнего веса, то обращать внимание нужно не только на показатели весов, но, главным образом, на талию. Увеличение окружности талии относится к прямым признакам инсулинорезистентности, что приводит к развитию сахарного диабета второго типа. Для мужчин критической отметкой является талия 102 сантиметра, для женщин — 88.

Симптомы инсулинорезистентности:
  • повышенный уровень сахара крови
  • повышение артериального давления
  • сложности с достижением нормогликемии (в этих случаях говорят "инсулин, как вода")
  • набор лишнего веса
  • сложности с похудением, несмотря на соблюдение диеты
  • повышенный аппетит
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