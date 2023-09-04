«Это как белая мука, как сахар»: диетолог Соломатина назвала опасную для здоровья кашу

повышенный уровень сахара крови

повышение артериального давления

сложности с достижением нормогликемии (в этих случаях говорят "инсулин, как вода")

набор лишнего веса

сложности с похудением, несмотря на соблюдение диеты

повышенный аппетит

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