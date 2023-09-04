«Это как белая мука, как сахар»: диетолог Соломатина назвала опасную для здоровья кашу
По словам диетолога Елены Соломатиной, манную кашу можно считать опасной для здоровья — у неё слишком высокий гликемический индекс и она очень калорийна.
— Манка – это как белая мука, как сахар. Она не несет организму ничего, никаких питательных веществ, кроме калорий и энергии, — отметила эксперт Москве 24.
Соломатина добавила, что манка не содержит клетчатки, которая есть у каши, приготовленной из цельнозерновой крупы.
Опасное свойство манной каши состоит в том, что она повышает уровень сахара в крови и может привести к ожирению.
Почему же раньше манка считалась ценным продуктом? Дело в том, напоминает Соломатина, что в военные и послевоенные времена калорийные блюда очень ценились, времена были голодные и трудные. Людям нужно было получать силы, чтобы работать.
Сейчас, напротив, следует выбирать низкокалорийную пищу, содержащую клетчатку. Современные люди, как правило, мало двигаются и много едят.
В защиту манки следует сказать, что в ней содержится много фосфора и белка, которые оказывают положительное влияние на иммунитет, а также витамины В1, В2, В6, Е, Н и РР, железо, магний и кальций.
Манка занимает первое место по содержанию углеводов среди круп, что делает ее полезной для людей, проводящих много времени в спортзале и работающих над увеличением мышечной массы, а также для тех, чья работа связана с тяжелым трудом. Она знаменита обволакивающим действием, поэтому подходит для людей с повышенной кислотностью желудка, гастритом и колитом.
Что касается лишнего веса, то обращать внимание нужно не только на показатели весов, но, главным образом, на талию. Увеличение окружности талии относится к прямым признакам инсулинорезистентности, что приводит к развитию сахарного диабета второго типа. Для мужчин критической отметкой является талия 102 сантиметра, для женщин — 88.
Симптомы инсулинорезистентности:
- повышенный уровень сахара крови
- повышение артериального давления
- сложности с достижением нормогликемии (в этих случаях говорят "инсулин, как вода")
- набор лишнего веса
- сложности с похудением, несмотря на соблюдение диеты
- повышенный аппетит
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