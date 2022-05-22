Неподходящие для завтрака каши повышают уровень сахара в крови: врач

«Далеко не все каши полезны, с утра особенно. Многим людям их вообще есть не надо, или есть исключительно редко», - сообщила врач.

«У тех, у кого есть какие-то уже заболевания, связанные с плохой утилизацией сахара, у них может развиться тревожность, раздражительность, головная боль, плохое самочувствие», - поделилась Елена Соломатина.