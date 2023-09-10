Психиатр-нарколог Мануилов: по каким признакам можно понять, что сформировалась алкогольная зависимость
Психиатр-нарколог Областной наркологической больницы Ярославля Лев Мануилов рассказал о признаках того, что у человека сформировалась алкогольная зависимость.
Врач подчеркнул, что алкоголизм является психическим заболеванием. Больному свойственно отрицание факта зависимости от алкоголя (анозогнозия). Человек не считает себя алкоголиком и уверен, что может остановиться в любой момент. На консультацию его приводят близкие, обеспокоенные происходящим.
Именно близкие первыми называют признаки, присущие сформировавшейся зависимости.
- употребление затягивается на несколько дней
- человек опохмеляется
- растут социальные проблемы
- человек становится агрессивным, нервным, раздражительным.
— И нередко люди пытаются освободиться от этого состояния при помощи алкоголя. Но нужно понимать, что алкоголь – это психоактивное, психотропное вещество, изменение сознания, расслабление, чувство ухода от проблем, которые оно вызывает, кратковременные, а риск формирования зависимости высокий. Получается замкнутый круг, — рассказал медик.
Чем дольше длится фаза отрицания, тем сложнее проходит лечение, отметил он.
Наркологи выделяют три стадии алкогольной зависимости.
- Начальная. Похмельный синдром и другие симптомы пока не сформированы, запоев нет.
- Средняя. Человек теряет контроль над дозой и над ситуацией, есть похмелье. Начинаются изменения в поведении. Обычно на этой стадии обращаются к врачу.
- Конечная. Здесь происходят необратимые изменения личности, деградация, социальная дезадаптация. Обычно у алкоголика на третьей стадии нет ни работы, ни семьи, бывает, что и дома. Критика своего поведения полностью отсутствует, человек опускается.
Как сообщалось ранее, чтобы выявить алкоголизм или предрасположенность к нему, нарколог может задать три вопроса.
«Просили ли вас близкие бросить пить?»
«Было ли вам когда-нибудь стыдно за то, что вы совершили в состоянии опьянения?»
«Было ли у вас желание опохмелиться с утра?»
Если получены положительные ответы, то с высокой вероятностью пациент имеет проблемы с алкоголем.
Классические симптомы алкоголизма, когда можно говорить о стадиях:
- отсутствие контроля количества выпитого;
- провалы в памяти;
- похмельный синдром;
- запойные периоды;
- появление внешних признаков: быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Лев Мануилов
Медицина
психиатр-нарколог
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