Психиатр-нарколог Мануилов: по каким признакам можно понять, что сформировалась алкогольная зависимость

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Психиатр-нарколог Областной наркологической больницы Ярославля Лев Мануилов рассказал о признаках того, что у человека сформировалась алкогольная зависимость.

Врач подчеркнул, что алкоголизм является психическим заболеванием. Больному свойственно отрицание факта зависимости от алкоголя (анозогнозия). Человек не считает себя алкоголиком и уверен, что может остановиться в любой момент. На консультацию его приводят близкие, обеспокоенные происходящим.

Именно близкие первыми называют признаки, присущие сформировавшейся зависимости.

  • употребление затягивается на несколько дней
  • человек опохмеляется
  • растут социальные проблемы 
  • человек становится агрессивным, нервным, раздражительным.
Мануилов отметил, что алкоголизм молодеет, и у него, как у врача, есть даже 17-летние пациенты. Он выделяет несколько причин такого явления. Речь идет о доступности алкоголя, социальной дезадаптации, участившихся стрессах, общей тревожности.

— И нередко люди пытаются освободиться от этого состояния при помощи алкоголя. Но нужно понимать, что алкоголь – это психоактивное, психотропное вещество, изменение сознания, расслабление, чувство ухода от проблем, которые оно вызывает, кратковременные, а риск формирования зависимости высокий. Получается замкнутый круг,рассказал медик.

Чем дольше длится фаза отрицания, тем сложнее проходит лечение, отметил он.

Наркологи выделяют три стадии алкогольной зависимости.
  • Начальная. Похмельный синдром и другие симптомы пока не сформированы, запоев нет.
  • Средняя. Человек теряет контроль над дозой и над ситуацией, есть похмелье. Начинаются изменения в поведении. Обычно на этой стадии обращаются к врачу.
  • Конечная. Здесь происходят необратимые изменения личности, деградация, социальная дезадаптация. Обычно у алкоголика на третьей стадии нет ни работы, ни семьи, бывает, что и дома. Критика своего поведения полностью отсутствует, человек опускается.

Как сообщалось ранее, чтобы выявить алкоголизм или предрасположенность к нему, нарколог может задать три вопроса.

«Просили ли вас близкие бросить пить?»
«Было ли вам когда-нибудь стыдно за то, что вы совершили в состоянии опьянения?»
«Было ли у вас желание опохмелиться с утра?»

Если получены положительные ответы, то с высокой вероятностью пациент имеет проблемы с алкоголем. 

Классические симптомы алкоголизма, когда можно говорить о стадиях:
  • отсутствие контроля количества выпитого;
  • провалы в памяти;
  • похмельный синдром;
  • запойные периоды;
  • появление внешних признаков: быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Лев Мануилов
Лев Мануилов
Медицина
психиатр-нарколог
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Теги : алкоголизм, зависимость, нарколог
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