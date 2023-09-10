Психиатр-нарколог Мануилов: по каким признакам можно понять, что сформировалась алкогольная зависимость

употребление затягивается на несколько дней

человек опохмеляется

растут социальные проблемы

человек становится агрессивным, нервным, раздражительным.

Начальная. Похмельный синдром и другие симптомы пока не сформированы, запоев нет.

Средняя. Человек теряет контроль над дозой и над ситуацией, есть похмелье. Начинаются изменения в поведении. Обычно на этой стадии обращаются к врачу.

Конечная. Здесь происходят необратимые изменения личности, деградация, социальная дезадаптация. Обычно у алкоголика на третьей стадии нет ни работы, ни семьи, бывает, что и дома. Критика своего поведения полностью отсутствует, человек опускается.

отсутствие контроля количества выпитого;

провалы в памяти;

похмельный синдром;

запойные периоды;

появление внешних признаков: быстрое старение кожи, выпяченные вены, кровоподтеки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.