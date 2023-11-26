Самая полезная пища для лимфы — овощи, ягоды и фрукты красного цвета

Клюква. Свежая, а не засахаренная или консервированная

Листовая зелень и овощи зеленого цвета (все виды капусты).

Морковь, хрен, сладкий и острый перец.

Специи: куркума, имбирь, корица, перец, гвоздика.

Цитрусовые.

Чеснок.

Семена и орехи.

Морские водоросли.

Корень солодки. Ускоряет отток лимфы, выводитметаболиты. Особенно полезен тем, кто злоупотребляет белковой пищей.

Растительные масла. Особенно масло черного тмина, тыквы и из виноградных косточек, льняное масло.

Лимфатическая система является биологическим фильтром, защищающим организм от вирусов, бактерий, злокачественных клеток. Чтобы очистить лимфу, иногда достаточно изменить питание.По словам экспертов Роспотребнадзора, самой полезной пищей для лимфы являются овощи, ягоды и фрукты красного цвета. Речь идет о свекле, гранатах, вишне, клюкве, бруснике и так далее. В них много ферментов и биофлавоноидов, помогающих разрушить токсические вещества и свободные радикалы.Клетчатка, содержащаяся во всех сырых овощах и ягодах, способствует очищению кишечника и лимфотока. Сырые овощи и фрукты также содержат много жидкости, что способствует очищению лимфатической системы.Загрязнение лимфы может происходить из-за различных причин, таких как неправильное питание, недостаток физической активности, стресс, загрязнение окружающей среды. Несколько признаков, которые могут указывать на загрязнение лимфы:1. Отеки: Загрязнение лимфы может привести к отекам, особенно в области рук, ног, лица или живота. Они могут быть вызваны задержкой жидкости и токсинов в тканях.2. Усталость и слабость: Загрязнение лимфы приводит к снижению энергии и вызывает чувство усталости. Токсины и отходы, задерживающиеся в лимфатической системе, могут оказывать негативное влияние на общее самочувствие.3. Проблемы с пищеварением: запоры, газы, вздутие живота и плохое пищеварение. Это связано с недостаточным удалением токсинов из организма.4. Частые инфекции: Загрязнение лимфы снижает иммунную функцию и делает организм более подверженным инфекциям.5. Плохой цвет кожи, проблемы с кожей: Она становится тусклой, сухой, склонной к высыпаниям, покраснениям или раздражениям.Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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