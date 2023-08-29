Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ

Какао . Этот напиток подходит для быстрого перекуса, когда нужно взбодриться.

. Этот напиток подходит для быстрого перекуса, когда нужно взбодриться. Цикорий является напитком, наиболее приближенным по вкусу к кофе. В нем содержится инулин, положительно влияющий на микробиоту, а также витамины В, А, Е, пектин, калий, марганец, фосфор.

является напитком, наиболее приближенным по вкусу к кофе. В нем содержится инулин, положительно влияющий на микробиоту, а также витамины В, А, Е, пектин, калий, марганец, фосфор. Кэроб по вкусу и запаху напоминает какао. Может вызывать запоры.

по вкусу и запаху напоминает какао. Может вызывать запоры. Травяные чаи без кофеина.

Матча. Расслабляет и успокаивает за счет аминокислоты L-теанина. В нем витамины В, С, А, цинк, калий, магний, кальций.

Кофе содержит необходимые организму магний и калий

Кофеин, содержащийся в напитке, способствует расщеплению жира

В нем много антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов.

Стимулирует участки головного мозга.

Улучшает настроение и помогает бороться с депрессией.

Помогает при мигренях.

Если увлекаться кофе, он снижает уровень кальция, что повышает хрупкость костей.

Может провоцировать бессонницу и беспокойство.

Содержащиеся в кофе кафестол и кахвеол повышают уровень холестерина ЛПНП.

Может вызвать проблемы с желудком.

Вреден людям с психическими расстройствами.

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