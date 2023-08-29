Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ
Врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая рассказала, чем можно заменить кофе при обострении со стороны желудочно-кишечного тракта.
Если у человека обострение какого-либо заболевания, связанного с желудочно-кишечным трактом, от кофе ему лучше временно отказаться. Вне обострения допустима 1 чашка в день, отметила медик в своем блоге.
- Какао. Этот напиток подходит для быстрого перекуса, когда нужно взбодриться.
- Цикорий является напитком, наиболее приближенным по вкусу к кофе. В нем содержится инулин, положительно влияющий на микробиоту, а также витамины В, А, Е, пектин, калий, марганец, фосфор.
- Кэроб по вкусу и запаху напоминает какао. Может вызывать запоры.
- Травяные чаи без кофеина.
- Матча. Расслабляет и успокаивает за счет аминокислоты L-теанина. В нем витамины В, С, А, цинк, калий, магний, кальций.
- Кофе содержит необходимые организму магний и калий
- Кофеин, содержащийся в напитке, способствует расщеплению жира
- В нем много антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов.
- Стимулирует участки головного мозга.
- Улучшает настроение и помогает бороться с депрессией.
- Помогает при мигренях.
- Если увлекаться кофе, он снижает уровень кальция, что повышает хрупкость костей.
- Может провоцировать бессонницу и беспокойство.
- Содержащиеся в кофе кафестол и кахвеол повышают уровень холестерина ЛПНП.
- Может вызвать проблемы с желудком.
- Вреден людям с психическими расстройствами.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Помойнецкая
Медицина
Врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог
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