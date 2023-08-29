Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ

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кофе

Врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая рассказала, чем можно заменить кофе при обострении со стороны желудочно-кишечного тракта.

Если у человека обострение какого-либо заболевания, связанного с желудочно-кишечным трактом, от кофе ему лучше временно отказаться. Вне обострения допустима 1 чашка в день, отметила медик в своем блоге.

  • Какао. Этот напиток подходит для быстрого перекуса, когда нужно взбодриться.
  • Цикорий является напитком, наиболее приближенным по вкусу к кофе. В нем содержится инулин, положительно влияющий на микробиоту, а также витамины В, А, Е, пектин, калий, марганец, фосфор.
  • Кэроб по вкусу и запаху напоминает какао. Может вызывать запоры.
  • Травяные чаи без кофеина.
  • Матча. Расслабляет и успокаивает за счет аминокислоты L-теанина. В нем витамины В, С, А, цинк, калий, магний, кальций.
Польза и вред кофе

  • Кофе содержит необходимые организму магний и калий
  • Кофеин, содержащийся в напитке, способствует расщеплению жира 
  • В нем много антиоксидантов, защищающих организм от свободных радикалов.
  • Стимулирует участки головного мозга.
  • Улучшает настроение и помогает бороться с депрессией.
  • Помогает при мигренях.
Вред кофе:
  • Если увлекаться кофе, он снижает уровень кальция, что повышает хрупкость костей.
  • Может провоцировать бессонницу и беспокойство. 
  • Содержащиеся в кофе кафестол и кахвеол повышают уровень холестерина ЛПНП.
  • Может вызвать проблемы с желудком.
  • Вреден людям с психическими расстройствами.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Помойнецкая
Ольга Помойнецкая
Медицина
Врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог
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Теги : кофе, кофеин, ЖКТ, гастрит