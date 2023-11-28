Эндокринолог Мельничук: усталость, которая не проходит после сна, указывает на гипотиреоз

усталость, сонливость, вялость,

снижение памяти и концентрации,

сухая кожа, волосы и ногти,

проблемы с пищеварением,

набор веса,

холодные конечности,

депрессия.

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