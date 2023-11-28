Эндокринолог Мельничук: усталость, которая не проходит после сна, указывает на гипотиреоз
Гипотиреоз — это состояние, при котором щитовидка не производит достаточное количество гормонов. Как рассказал врач-эндокринолог Павел Мельничук, постоянная усталость может быть одним их признаков заболевания.
— Усталость, связанная с гипотиреозом, обычно не исчезает после полноценного ночного сна и может сопровождаться другими симптомами, такими как сонливость, вялость, снижение памяти и концентрации. Если вы нормально спите всю ночь, но встаете разбитыми, обратитесь к эндокринологу. Такое состояние корректируется, — сказал врач специально для «МедикФорума».
Что нужно знать о гипотиреозе?
Причины. Причины его появления кроются в дефиците йода, патологиях щитовидки, диффузном токсическом зобе. Есть еще аутоиммунный тиреоидит – когда эндокринные нарушения возникают из-за сбоя иммунной системы.
Симптомы:
- усталость, сонливость, вялость,
- снижение памяти и концентрации,
- сухая кожа, волосы и ногти,
- проблемы с пищеварением,
- набор веса,
- холодные конечности,
- депрессия.
Как гипотиреоз влияет на внешность?
При длительном гипотиреозе внешность человека принимает характерный вид: одутловатое лицо, отечные веки, руки и ноги. Кожа становится сухой, приобретает желтоватый оттенок. Волосы тускнеют и ломаются.
Как заподозрить гипотиреоз по состоянию волос?
1. Одним из наиболее распространенных симптомов заболевания является выпадение волос. Гормональный дисбаланс, вызванный недостатком щитовидных гормонов, может привести к тому, что волосы станут тонкими, ломкими и выпадать в больших количествах.
2. Замедление роста волос. Волосяные фолликулы могут находиться в состоянии покоя из-за недостатка щитовидных гормонов, что приводит к замедлению роста новых волос.
3. Сухость и ломкость волос.
4. Изменение текстуры волос. Они могут стать более грубыми, тонкими или менее послушными.
5. Потеря цвета волос: В редких случаях гипотиреоз может вызвать потерю пигмента волос, что приводит к появлению седины или изменению цвета волос.
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