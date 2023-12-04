Врач Алендеев: что нужно есть, чтобы нормализовать давление без таблеток
Если значения артериального давления не критические, повлиять на его уровень может даже диета. О продуктах, способствующих нормализации давления, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.
Речь идет о бананах, кураге, изюме, картофеле, фасоли и цитрусовых.
— Однако давайте сразу оговоримся. Если у вас есть серьёзные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится, — предупредил медик.
Для решения этой проблемы существуют эффективные препараты, поэтому выберите терапию вместе с врачом.
Также нормализовать давление помогут различные сорта салата, листовая капуста, репа, шпинат, вообще любая зелень. Иногда советуют миндаль, он снижает уровень холестерина благодаря содержанию моножиров.
Основные признаки повышенного и высокого давления:
- частые мигрени;
- упадок сил;
- частый шум в ушах;
- покраснение лица;
- сильное потоотделение;
- подавленное состояние;
- мушки или круги перед глазами;
- постоянные головные боли.
Как себя чувствует человек при очень высоком давлении?
Во время гипертонического криза люди испытывают тревогу и страх. У некоторых могут быть нарушения зрения (мушки, пелена, вспышки). В некоторых случаях наблюдаются помутнения сознания, тошнота и рвота, судороги.
В чем может быть причина высокого давления?
Несбалансированное питание, избыток в рационе соли и жиров. Недостаточная физическая активность. Стресс, длительное нервное напряжение. Заболевания почек и сердца.
Почему важно следить за артериальным давлением?
Предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое артериальное давление является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, сердечный приступ и артериальная гипертензия.
Улучшение общего самочувствия. Высокое давление может вызывать головные боли, головокружение, усталость и заторможенность. Поддерживая нормальное давление, вы улучшаете свое общее самочувствие и энергию.
Высокое давление вредит важным органам, таким как сердце, мозг, почки и глаза. Это грозит сердечной недостаточностью, инсультом, хронической почечной болезнью и потерей зрения.
Поддерживать нормальное давление особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение или гиперхолестеринемия.
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