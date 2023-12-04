Врач Алендеев: что нужно есть, чтобы нормализовать давление без таблеток

частые мигрени;

упадок сил;

частый шум в ушах;

покраснение лица;

сильное потоотделение;

подавленное состояние;

мушки или круги перед глазами;

постоянные головные боли.

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