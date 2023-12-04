Врач Алендеев: что нужно есть, чтобы нормализовать давление без таблеток

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Если значения артериального давления не критические, повлиять на его уровень может даже диета. О продуктах, способствующих нормализации давления, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

Речь идет о бананах, кураге, изюме, картофеле, фасоли и цитрусовых. 

— Однако давайте сразу оговоримся. Если у вас есть серьёзные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится,предупредил медик.

Для решения этой проблемы существуют эффективные препараты, поэтому выберите терапию вместе с врачом.

Также нормализовать давление помогут различные сорта салата, листовая капуста, репа, шпинат, вообще любая зелень. Иногда советуют миндаль, он снижает уровень холестерина благодаря содержанию моножиров.

Основные признаки повышенного и высокого давления:
  • частые мигрени;
  • упадок сил;
  • частый шум в ушах;
  • покраснение лица;
  • сильное потоотделение;
  • подавленное состояние;
  • мушки или круги перед глазами;
  • постоянные головные боли.

Как себя чувствует человек при очень высоком давлении?

Во время гипертонического криза люди испытывают тревогу и страх. У некоторых могут быть нарушения зрения (мушки, пелена, вспышки). В некоторых случаях наблюдаются помутнения сознания, тошнота и рвота, судороги.

В чем может быть причина высокого давления?

Несбалансированное питание, избыток в рационе соли и жиров. Недостаточная физическая активность. Стресс, длительное нервное напряжение. Заболевания почек и сердца.

Почему важно следить за артериальным давлением? 

Предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое артериальное давление является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, сердечный приступ и артериальная гипертензия. 

Улучшение общего самочувствия. Высокое давление может вызывать головные боли, головокружение, усталость и заторможенность. Поддерживая нормальное давление, вы улучшаете свое общее самочувствие и энергию.

Высокое давление вредит важным органам, таким как сердце, мозг, почки и глаза. Это грозит сердечной недостаточностью, инсультом, хронической почечной болезнью и потерей зрения.

Поддерживать нормальное давление особенно важно для людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение или гиперхолестеринемия.

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