Эксперты: бананы являются источником калия, природным антидепрессантом и отличным перекусом
Бананы не только вкусны, но и полезны: они являются богатым источником калия, здоровым перекусом и даже природным антидепрессантом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
Калий, содержащийся в бананах, помогает снизить риск развития высокого артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний. Он важен для активности мышечной ткани и поддержания водного баланса. Этот фрукт называют природным антидепрессантом, поскольку он богат триптофаном.
— Это аминокислота, которая после ряда биохимических процессов в организме превращается в «гормон счастья» — серотонин. А он, в свою очередь, улучшает настроение, память, внимание и сон, — отметили эксперты.
В бананах много аскорбиновой кислоты, витаминов В6, А и Е. Они содержат пищевые волокна, помогающие равномерному и медленному всасыванию углеводов. Это способствует уменьшению скачков уровня глюкозы в крови.
Рекомендуемая порция – один плод среднего размера. Не забывайте, что бананы калорийны, это нужно учитывать при контроле веса.
Другие продукты, богатые триптофаном:
Мясо и птица. Курица, индейка, говядина и свинина содержат высокое количество триптофана.
Рыба и морепродукты. Лосось, тунец, креветки и другие виды рыбы.
Молочные продукты. Молоко, йогурт, творог и сыр содержат триптофан. Особенно богаты триптофаном творог и сыр с высоким содержанием белка.
Орехи и семена. Миндаль, фундук, кешью, семена подсолнечника и тыквы.
Бобы и соевые продукты. Фасоль, чечевица, нут и соевые продукты, такие как тофу и соевое молоко, являются хорошим источником триптофана для вегетарианцев и веганов.
Злаки и зерновые продукты. Овсянка, рис, киноа и другие злаки.
Какие еще можно выбрать полезны перекусы:
Яблоки,бананы, груши, апельсины и ягоды являются отличным источником витаминов, минералов и пищевых волокон.
Миндаль, фундук, грецкиеорехи, семенаподсолнечника и тыквы богаты полезными жирами, белками и витаминами.
Нежирный йогурт, творог или кусочек нежирного сыра содержат белок и кальций, важные для здоровья костей.
Морковь, огурцы, перец, сельдерей и другие овощи — низкокалорийный и питательный перекус.
Хлебцы из цельнозерновой муки с хумусом (измельченные нут и специи) — отличный источник клетчатки, белка и здоровых жиров.
Зеленые смузи: Смешайте свежие шпинат, банан, ягоды и молоко в блендере.
Кусочек темного шоколада (с содержанием какао более 70%) может быть вкусным и полезным перекусом, так как содержит антиоксиданты и полезные жиры.
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