Эксперты предложили заменить утренний кофе костным бульоном: за и против

В Сети обсуждают новый тренд, касающийся утреннего кофе. Некоторые специалисты предлагают заменить его костным бульоном.Известно, что кофе имеет как положительные, так и отрицательные свойства. Многие переживают, что кофеин плохо влияет на здоровье, но ничего так не бодрит, как чашка кофе.Как говорится в исследовании, опубликованном в Health, чашка бульона вместо кофе подарит утреннюю энергию без «нервных последствий». Некоторые даже утверждают, что от костного бульона у них очищается кожа и улучшается пищеварение.По её словам, костный бульон давно привлекает внимание (в основном, в кругах альтернативной медицины) благодаря таким преимуществам, как облегчение боли в суставах, поддержание здоровья кишечника и даже уменьшение морщин (вероятно, за счет коллагена).Так, одна чашка говяжьего костного бульона содержит 9 граммов белка — 18% от суточной нормы.С точки зрения питательности кофе и бульон, конечно, сильно отличаются. В одной чашке кофе содержится около 2 калорий на чашку; такое же количество костного бульона содержит около 40 калорий.С другой стороны, если вы добавляете сливки, сахар или сиропы в утренний кофе, костный бульон может даже сократить количество калорий, сахаров и жиров.Они напоминают, что бульон обычно солят, и этим он уступает кофе по полезности. Лишняя соль вредна. Это может быть недостатком для людей с повышенным риском гипертонии, болезней сердца или почек.Основное пищевое отличие костного бульона от кофе — это белок. Обычная чашка костного бульона содержит 9 граммов этого макроэлемента, в то время как кофе его не содержит.Поклонники костного бульона отмечают, что хотя костный бульон не содержит кофеина (поэтому вы не обязательно почувствуете немедленный прилив бодрости), он может обеспечить более стабильный приток энергии на протяжении всего дня.Нет ничего плохого в том, чтобы пить оба напитка, главное, знать меру. К такому выводу пришли исследователи.Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю Еще по теме: Если руки или ноги чешутся в определенное время дня, это может указывать на жировую болезнь печени Можно почитать: Онколог Назлиев рассказал, какой стиральный порошок может вызвать рак кожи

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