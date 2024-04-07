Дерматовенеролог Зубова: у 90% людей на лице живут клещи, они могут вызывать зуд, раздражение и провоцировать демодекоз
По словам врача-дерматовенеролога Анастасии Зубоваой, у 90 процентов людей на лице живут клещи. Обычно они не доставляют хлопот, однако могут вызывать зуд, раздражение и провоцировать демодекоз.
Клещи Demodex могут быть в волосяном фолликуле. Демодекс у людей встречается на лице. Это лоб, щеки, бока носа, ресницы и наружные ушные каналы.
Demodex, как отметила специалист, — условно патогенный организм: он есть почти у всех и входит в состав нормального микробного биоценоза кожи лица. Есть два вида таких клещей: Demodex follicullorum чаще локализуются в бровях и ресницах. Demodex brevis находятся в сальных железах кожи лица, но могут быть и на спине, шее, груди или других участках кожи.
— В случае если биоценоз нарушается, клещ может начать активно размножаться. Это происходит после различных кожных заболеваний, а также после использования местных гормональных мазей, — рассказала врач.
Возможные симптомы демодекоза:
- Покраснение и воспаление кожи. Области кожи, пораженные демодекозом, краснеют и воспаляются.
- Зуд и жжение Пациенты с демодекозом часто испытывают сильный зуд и жжение.
- Высыпания и пузырьки. Могут появляться высыпания, пузырьки или папулы на коже, особенно в области лица (чаще всего на носу, лбу и подбородке).
- Кожа, пораженная демодекозом, становится более чувствительной к различным раздражающим веществам, таким как косметика или мыло.
- В некоторых случаях демодекоз может вызывать расширение пор на коже.
- У людей с демодекозом иногда наблюдается потеря волос в области поражения.
- Демодекоз может быть связан с развитием себореи — кожного заболевания, характеризующегося жирностью кожи, шелушением и воспалением.
Поддерживайте гигиену кожи. Регулярно мойте лицо и другие пораженные области кожи мягким очищающим средством.
Избегайте перегревания и переохлаждения. Избегайте длительного пребывания на солнце, в саунах, горячих ваннах и других условиях, которые могут вызвать перегревание или переохлаждение кожи.
Никогда не пользуйтесь общими полотенцами, подушками и другими предметами, которые могут быть заражены клещами Demodex.
Избегайте использования косметики неизвестного происхождения.
Поддерживайте иммунитет. Следуйте здоровому образу жизни, включая правильное питание, регулярную физическую активность и достаточный отдых.
Посещайте врача-дерматолога. Регулярно проходите осмотр у врача-дерматолога, особенно если у вас есть предрасположенность к кожным заболеваниям или если у вас уже был демодекоз.
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