Дерматовенеролог Зубова: у 90% людей на лице живут клещи, они могут вызывать зуд, раздражение и провоцировать демодекоз

Покраснение и воспаление кожи. Области кожи, пораженные демодекозом, краснеют и воспаляются.

Зуд и жжение Пациенты с демодекозом часто испытывают сильный зуд и жжение.

Высыпания и пузырьки. Могут появляться высыпания, пузырьки или папулы на коже, особенно в области лица (чаще всего на носу, лбу и подбородке).

Кожа, пораженная демодекозом, становится более чувствительной к различным раздражающим веществам, таким как косметика или мыло.

В некоторых случаях демодекоз может вызывать расширение пор на коже.

У людей с демодекозом иногда наблюдается потеря волос в области поражения.

Демодекоз может быть связан с развитием себореи — кожного заболевания, характеризующегося жирностью кожи, шелушением и воспалением.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.