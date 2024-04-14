Врач Баранова: при дефиците цинка «иммунитет буквально становится безоружным»

По словам Барановой, цинк влияет на множество процессов. Речь идет о регулировании иммунной системы, поддержании здоровья волос, восстановлени кожи после акне, повышении уровень тестостерона и других функцияхюСтабилизирует клеточные мембраны;препятствует проникновению патогенов в клетку;замедляет процесс распространения вирусов по организму;предохраняет лимфоциты от разрушения, поддерживая высокий уровень иммунитета;стимулирует работу вилочковой железы;стимулирует самоуничтожение дефектных клеток (аптоз).При дефиците цинка нарушается главный механизм борьбы с патогенами — воспаление. Без него иммунитет не может существовать.Как отметила Баранова, воспаление необходимо, чтобы не допустить распространение инфекции или повреждение тканей. Когда воспалительный процесс разрешается правильным образом, в организме восстанавливается гомеостаз.1. Проблемы с кожей: сухость, шелушение, покраснение, появление высыпаний или дерматитов.2. Слабый иммунитет: повышенная восприимчивость к инфекциям, частые простуды и грипп.3. Замедленное заживление ран: цинк играет важную роль в процессе заживления тканей, поэтому его дефицит может замедлить заживление ран и ран после операций.4. Потеря вкуса и аппетита: цинк влияет на восприятие вкуса, поэтому его недостаток может вызывать потерю вкуса и аппетита.5. Проблемы со зрением: дефицит цинка может быть связан с проблемами со зрением, включая ночную слепоту и снижение остроты зрения.6. Ухудшение роста и развития: цинк играет важную роль в росте и развитии организма, поэтому его недостаток может привести к задержке роста у детей и подростков.7. Ухудшение настроения и психическое здоровье: дефицит цинка может быть связан с ухудшением настроения, раздражительностью, усталостью и проблемами с памятью и концентрацией.