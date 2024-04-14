Врач Баранова: при дефиците цинка «иммунитет буквально становится безоружным»

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женщина

Врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова рассказала, как цинк влияет на иммунитет. Об этом она написала в своем блоге.

— Цинк по праву может считаться одним из самых полезных и необходимых для человека веществ, — отметила специалист.

По словам Барановой, цинк влияет на множество процессов. Речь идет о регулировании иммунной системы, поддержании здоровья волос, восстановлени кожи после акне, повышении уровень тестостерона и других функцияхю

Влияние цинка на иммунитет

Стабилизирует клеточные мембраны; 
препятствует проникновению патогенов в клетку;
замедляет процесс распространения вирусов по организму;
предохраняет лимфоциты от разрушения, поддерживая высокий уровень иммунитета;
стимулирует работу вилочковой железы;
стимулирует самоуничтожение дефектных клеток (аптоз). 

При дефиците цинка нарушается главный механизм борьбы с патогенами — воспаление. Без него иммунитет не может существовать.

Как отметила Баранова, воспаление необходимо, чтобы не допустить распространение инфекции или повреждение тканей. Когда воспалительный процесс разрешается правильным образом, в организме восстанавливается гомеостаз. 

— Если есть дефицит цинка, то иммунитет буквально становится безоружным, — написала медик.

Дефицит цинка в организме может проявляться различными признаками. Вот некоторые из них:

1. Проблемы с кожей: сухость, шелушение, покраснение, появление высыпаний или дерматитов.

2. Слабый иммунитет: повышенная восприимчивость к инфекциям, частые простуды и грипп.

3. Замедленное заживление ран: цинк играет важную роль в процессе заживления тканей, поэтому его дефицит может замедлить заживление ран и ран после операций.

4. Потеря вкуса и аппетита: цинк влияет на восприятие вкуса, поэтому его недостаток может вызывать потерю вкуса и аппетита.

5. Проблемы со зрением: дефицит цинка может быть связан с проблемами со зрением, включая ночную слепоту и снижение остроты зрения.

6. Ухудшение роста и развития: цинк играет важную роль в росте и развитии организма, поэтому его недостаток может привести к задержке роста у детей и подростков.

7. Ухудшение настроения и психическое здоровье: дефицит цинка может быть связан с ухудшением настроения, раздражительностью, усталостью и проблемами с памятью и концентрацией.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Баранова
Ирина Баранова
Медицина
врач-терапевт, дерматолог, к.м.н
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