Врач-диетолог Шпак о совместимости продуктов: неправильно усвоенная пища откладывается в жир

Врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак рассказала, что плохо переваренная еда затрудняет пищеварение, а ее остатки вызывают процессы гниения в желудочно-кишечном тракте. Если грамотно сочетать продукты, то вся пища правильно усваивается и не откладывается в жир.Важно заботиться о совместимости продуктов, поскольку для каждого типа организм выделяет разные ферменты.— отметила специалист РГ Так, мясо перерабатывается до четырех часов, а свежие фрукты — полчаса.Разная пища усваивается на разных участках пищеварительного тракта. Обработка белков завершается в кишечнике, а хлеб выделяет питательные вещества ещё в ротовой полости.1. Учитывайте время переваривания: Разные продукты имеют разное время переваривания. Например, фрукты перевариваются быстро, а белки — медленно. Рекомендуется употреблять фрукты отдельно от белковых продуктов, чтобы избежать задержки пищи в желудке.2. Сочетайте белки с овощами. Белки, такие как мясо, рыба или творог, лучше употреблять с овощами (не картофелем), так как они помогают усваивать белки и улучшают пищеварение.3. Избегайте комбинирования углеводов с белками. Комбинирование углеводов и белков (то же мясо с картошкой, пельмени) может замедлить пищеварение и вызвать ненужные процессы в желудке. Рекомендуется употреблять их отдельно.4. Сочетайте углеводы с овощами. Углеводы, такие как картофель, рис или хлеб, лучше употреблять с овощами, так как они содержат клетчатку и помогают пище усваиваться.5. Учитывайте совместимость продуктов. Некоторые продукты могут быть несовместимыми между собой и вызывать пищеварительные проблемы. Например, фрукты и молоко не рекомендуется употреблять вместе.6. Употребляйте пищу в разумных пропорциях: Важно соблюдать баланс и умеренность в питании. Употребляйте разнообразные продукты, чтобы получить все необходимые питательные вещества.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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