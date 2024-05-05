Проявлений на коже может не быть: ревматолог Гульева рассказала, как болят суставы при псориазе

Воспалительная боль.

Утренняя скованность в суставах и позвоночнике.

Припухлость суставов.

Ограничение подвижности в позвоночнике, скованность.

Повышение температуры тела.

Увеличение лимфоузлов.

Воспалительные заболевания кишечника

Воспалительные заболевания глаз (увеит, иридоциклит).

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