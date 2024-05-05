Проявлений на коже может не быть: ревматолог Гульева рассказала, как болят суставы при псориазе

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руки

По словам врача-ревматолога Татьяны Гульевой, псориатическим артритом страдают 10–40% пациентов с этим заболеванием. Характерно, что проявлений на коже у человека может и не быть.

Что такое псориаз?

Псориаз — хроническое воспалительное заболевание кожи, которое характеризуется появлением красных пятен, покрытых серебристо-белыми чешуйками. Оно обычно влияет на кожу головы, локтей, коленей, ногтей и других областей тела. Псориаз вызывается нарушением иммунной системы, что приводит к ускоренному обновлению клеток кожи. Это может вызывать зуд, покраснение и воспаление кожи. Его причины до конца не известны.

Что такое артрит?

Артрит — воспалительное заболевание, которое может вызывать боль, отечность, ограничение движения и воспаление вокруг суставов. Артрит вызывают различные причины, включая автоиммунные нарушения, инфекции или травмы. Он может влиять на один или несколько суставов, а также на другие органы и системы организма.

Как связаны псориаз и артрит?

По словам Гульевой, чаще всего артрит сочетается с кожными проявлениями псориаза. Но также артрит может существовать без кожных проявлений.

— Суставы при псориазе не просто болят, а болят в покое, и улучшение наступает после физической нагрузки. Это главное отличие воспалительного заболевания суставов от других артрозов. Чаще всего это ночная боль, но нагрузка тоже может ухудшить состояние. Но отличительный признак воспалительной боли в суставах и позвоночнике — это ночная боль, — отметила медик «Доктору Питеру».

Она назвала признаки псориатического артрита:
  • Воспалительная боль.
  • Утренняя скованность в суставах и позвоночнике.
  • Припухлость суставов.
  • Ограничение подвижности в позвоночнике, скованность.
  • Повышение температуры тела.
  • Увеличение лимфоузлов.
  • Воспалительные заболевания кишечника 
  • Воспалительные заболевания глаз (увеит, иридоциклит).

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