Проявлений на коже может не быть: ревматолог Гульева рассказала, как болят суставы при псориазе
По словам врача-ревматолога Татьяны Гульевой, псориатическим артритом страдают 10–40% пациентов с этим заболеванием. Характерно, что проявлений на коже у человека может и не быть.
Что такое псориаз?
Псориаз — хроническое воспалительное заболевание кожи, которое характеризуется появлением красных пятен, покрытых серебристо-белыми чешуйками. Оно обычно влияет на кожу головы, локтей, коленей, ногтей и других областей тела. Псориаз вызывается нарушением иммунной системы, что приводит к ускоренному обновлению клеток кожи. Это может вызывать зуд, покраснение и воспаление кожи. Его причины до конца не известны.
Что такое артрит?
Артрит — воспалительное заболевание, которое может вызывать боль, отечность, ограничение движения и воспаление вокруг суставов. Артрит вызывают различные причины, включая автоиммунные нарушения, инфекции или травмы. Он может влиять на один или несколько суставов, а также на другие органы и системы организма.
Как связаны псориаз и артрит?
По словам Гульевой, чаще всего артрит сочетается с кожными проявлениями псориаза. Но также артрит может существовать без кожных проявлений.
— Суставы при псориазе не просто болят, а болят в покое, и улучшение наступает после физической нагрузки. Это главное отличие воспалительного заболевания суставов от других артрозов. Чаще всего это ночная боль, но нагрузка тоже может ухудшить состояние. Но отличительный признак воспалительной боли в суставах и позвоночнике — это ночная боль, — отметила медик «Доктору Питеру».
Она назвала признаки псориатического артрита:
- Воспалительная боль.
- Утренняя скованность в суставах и позвоночнике.
- Припухлость суставов.
- Ограничение подвижности в позвоночнике, скованность.
- Повышение температуры тела.
- Увеличение лимфоузлов.
- Воспалительные заболевания кишечника
- Воспалительные заболевания глаз (увеит, иридоциклит).
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