Костный бульон и льняной кисель: врач-гастроэнтеролог Лебедева рассказала, как восстановить слизистую ЖКТ

Содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (линоленовую кислоту), которые нормализуют гормональный баланс и улучшают работу желудочно-кишечного тракта.

Флаволигнаны в составе семян льна способствуют восстановлению клеток и снижают уровень холестерина.

Пищевые волокна (клетчатка) льна улучшают двигательную и секреторную функции кишечника, желчеотделение и положительно влияют на кишечную микрофлору.

Стандартные подходы при проблемах с ЖКТ не всегда приводят к желаемому результату, отметила медик. Есть средства, которые помогут.— написала специалист в своем блоге Костный бульон содержит коллаген, он помогает в восстановлении слизистых оболочек.Второе средство — льняной кисель. Богатый слизистыми веществами, он бережно обволакивает и защищает желудок и кишечник, способствуя быстрому заживлению эрозий и язв. Особенно это актуально при состояниях, когда каждый прием пищи вызывает боль.Льняной кисель полезен благодаря своим свойствам:Льняной кисель — это быстрый и удобный напиток для всех, его можно приготовить в дороге, дома или на работе вместо чая или кофе.Как писал «МедикФорум», гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая дала рецепт полезного бульона для поддержания слизистых ЖКТ.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.