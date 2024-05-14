Костный бульон и льняной кисель: врач-гастроэнтеролог Лебедева рассказала, как восстановить слизистую ЖКТ
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала натуральные средства, которые помогут восстановить слизистую ЖКТ. Она назвала их «чудодейственными помощниками».
Стандартные подходы при проблемах с ЖКТ не всегда приводят к желаемому результату, отметила медик. Есть средства, которые помогут.
— Первый наш герой — костный бульон. Не зря его часто называют эликсиром здоровья! Это настоящая находка для тех, кто страдает от ИБС, болезни Крона и других воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, — написала специалист в своем блоге.
Костный бульон содержит коллаген, он помогает в восстановлении слизистых оболочек.
Второе средство — льняной кисель. Богатый слизистыми веществами, он бережно обволакивает и защищает желудок и кишечник, способствуя быстрому заживлению эрозий и язв. Особенно это актуально при состояниях, когда каждый прием пищи вызывает боль.
Льняной кисель полезен благодаря своим свойствам:
- Содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 (линоленовую кислоту), которые нормализуют гормональный баланс и улучшают работу желудочно-кишечного тракта.
- Флаволигнаны в составе семян льна способствуют восстановлению клеток и снижают уровень холестерина.
- Пищевые волокна (клетчатка) льна улучшают двигательную и секреторную функции кишечника, желчеотделение и положительно влияют на кишечную микрофлору.
Как писал «МедикФорум», гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая дала рецепт полезного бульона для поддержания слизистых ЖКТ.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
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врач-гастроэнетеролог
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