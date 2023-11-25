Гастроэнтеролог Помойнецкая дала рецепт полезного бульона для поддержания слизистых ЖКТ

Три килограмма костей говядины, желательно травяного откорма и свободного выпаса.

Три-четыре литра воды, чтобы она закрыла кости

Одну столовую ложку яблочного уксуса

Одну крупную морковь

Три стебля сельдерея

Двадцать граммов корня имбиря

Одну чайную ложку кориандра

Два лавровых листа

Нужно взять:Кости промыть, выложить на пекарскую бумагу и запекать в духовке до золотистого цвета (около часа при температуре 190 градусов). Так будущий бульон станет ароматным и приобретет красивый и аппетитный цвет.Кости залить холодной водой, добавить яблочный уксус, довести до кипения. Снять пену, варить на медленном огне 20-24 часа. За два часа до окончания варки положить лук, морковь, стебли сельдерея и пряности, а за полчаса до окончания лавровый лист и соль.Бульон процедить, убрать жир. Остудить, разлить по порциям, заморозить. Делать на основе этого бульона различные супы.Источник питательных веществ. Он содержит множество питательных веществ, таких как коллаген, аминокислоты, глицин, протеин, минералы (кальций, магний, фосфор) и глюкозамин. Эти компоненты могут помочь поддерживать здоровье кожи, суставов, костей и нервной системы.Поддержка здоровья суставов и костей. Содержит коллаген, который является основным структурным белком в суставах и костях. Регулярное потребление костного бульона может помочь укрепить суставы, улучшить гибкость и снизить риск развития проблем суставов, таких как артрит.Поддержка здоровья пищеварительной системы. Костный бульон содержит глицин, аминокислоту, которая может помочь улучшить пищеварение, снизить воспаление и поддерживать здоровье кишечника. Он также может способствовать заживлению слизистой оболочки и улучшению состояния слизистой оболочки желудка.Поддержка иммунной системы. Витамины, минералы и аминокислоты, содержащиеся в бульоне, помогают организму бороться с инфекциями.Улучшение общего состояния организма. Снимает усталость и стресс, благодаря своему согревающему и успокаивающему эффекту.Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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