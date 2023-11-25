Гастроэнтеролог Помойнецкая дала рецепт полезного бульона для поддержания слизистых ЖКТ
Терапевт, гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая поделилась рецептом костного бульона, нужного для поддержания слизистых желудочно-кишечного тракта. По ее словам, он не только полезен, но и вкусен.
Нужно взять:
- Три килограмма костей говядины, желательно травяного откорма и свободного выпаса.
- Три-четыре литра воды, чтобы она закрыла кости
- Одну столовую ложку яблочного уксуса
- Одну крупную морковь
- Три стебля сельдерея
- Двадцать граммов корня имбиря
- Одну чайную ложку кориандра
- Два лавровых листа
Кости промыть, выложить на пекарскую бумагу и запекать в духовке до золотистого цвета (около часа при температуре 190 градусов). Так будущий бульон станет ароматным и приобретет красивый и аппетитный цвет.
Кости залить холодной водой, добавить яблочный уксус, довести до кипения. Снять пену, варить на медленном огне 20-24 часа. За два часа до окончания варки положить лук, морковь, стебли сельдерея и пряности, а за полчаса до окончания лавровый лист и соль.
Бульон процедить, убрать жир. Остудить, разлить по порциям, заморозить. Делать на основе этого бульона различные супы.
Польза костного бульона:
Источник питательных веществ. Он содержит множество питательных веществ, таких как коллаген, аминокислоты, глицин, протеин, минералы (кальций, магний, фосфор) и глюкозамин. Эти компоненты могут помочь поддерживать здоровье кожи, суставов, костей и нервной системы.
Поддержка здоровья суставов и костей. Содержит коллаген, который является основным структурным белком в суставах и костях. Регулярное потребление костного бульона может помочь укрепить суставы, улучшить гибкость и снизить риск развития проблем суставов, таких как артрит.
Поддержка здоровья пищеварительной системы. Костный бульон содержит глицин, аминокислоту, которая может помочь улучшить пищеварение, снизить воспаление и поддерживать здоровье кишечника. Он также может способствовать заживлению слизистой оболочки и улучшению состояния слизистой оболочки желудка.
Поддержка иммунной системы. Витамины, минералы и аминокислоты, содержащиеся в бульоне, помогают организму бороться с инфекциями.
Улучшение общего состояния организма. Снимает усталость и стресс, благодаря своему согревающему и успокаивающему эффекту.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Помойнецкая
Медицина
Терапевт, гастроэнтеролог
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