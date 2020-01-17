Мнение диетолога: полезен ли костный бульон?
Костный бульон содержит коллаген, а также все витамины и минералы, так что возможно этим объясняется резко обострившийся интерес к нему в последнее время. Но полезен ли костный бульон так, как об этом многие говорят?
Костный бульон почти такой же, как традиционный бульон, но в то же время имеются различия. Костный бульон готовится на небольшом огне в течение 12-24 часов. В отличие от бульона, костный бульон часто готовят без овощей. Кроме того, к нему добавляются несколько ложек уксуса, поскольку это помогает выделять из костей больше желатина и питательных веществ. Костный бульон более плотный и насыщенный, чем обычный.
«Костный бульон плотнее традиционного. Эта плотность исходит от желатина, который выделяется из костей при их кипении. Костный бульон наполнен очень большим количеством ключевых питательных веществ. Кости животных богаты кальцием, магнием, калием, фосфором и другими микроэлементами - теми же минералами, которые необходимы для построения и укрепления ваших собственных костей», - об этом рассказала специалист Академии питания и диетологии Джерлин Джонс.
Эксперт добавила, что в дополнение к питательным веществам из костей в бульоне в процессе варки также концентрируются питательные вещества из соединительной ткани, хрящей. Например, это такие природные соединения, как глюкозамин и хондроитин, которые эффективно улучшают состояние суставов в теле человека.
Кроме того, костный бульон богат коллагеном.
«Коллаген при приготовлении превращается в желатин и выделяет несколько незаменимых аминокислот», - поделилась Джонс.
В то же время эксперт отметила, что хотя коллаген и является одним из наиболее обсуждаемых преимуществ костного бульона, его полезность является наименее доказанной. Крупных исследований, которые бы убедительно доказывали, что его потребление имеет какую-то реальную пользу, - не существует. Более того, в журнале Time 2016 года доцентом Санфордской медицинской школы при Университете Южной Дакоты Уильямом Перси была опубликована статья, в которой ученый скептически отзывался о свойствах коллагена. Он назвал полной ерундой утверждение о том, что употребление коллагена может привести к увеличению выработки коллагена в человеческом организме.
«Существует определенно много шумихи по поводу костного бульона и его предполагаемой пользы для здоровья - в качестве строителя костей, повышения иммунитета и лечения всех болезней. Но есть очень мало научных исследований в поддержку этих заявлений о здоровье», - рассуждает Джерлин Джонс.
Костный бульон может быть частью здоровой диеты, но это не панацея от всех болезней. И это может быть вредно для здоровья в очень больших количествах, - резюмирует специалист. К примеру, кости животных содержат в себе следы токсичных металлов и минералов (в частности, при их варке может высвобождаться свинец).
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