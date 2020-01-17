Мнение диетолога: полезен ли костный бульон?

«Костный бульон плотнее традиционного. Эта плотность исходит от желатина, который выделяется из костей при их кипении. Костный бульон наполнен очень большим количеством ключевых питательных веществ. Кости животных богаты кальцием, магнием, калием, фосфором и другими микроэлементами - теми же минералами, которые необходимы для построения и укрепления ваших собственных костей», - об этом рассказала специалист Академии питания и диетологии Джерлин Джонс.

«Коллаген при приготовлении превращается в желатин и выделяет несколько незаменимых аминокислот», - поделилась Джонс.

«Существует определенно много шумихи по поводу костного бульона и его предполагаемой пользы для здоровья - в качестве строителя костей, повышения иммунитета и лечения всех болезней. Но есть очень мало научных исследований в поддержку этих заявлений о здоровье», - рассуждает Джерлин Джонс.