Невролог Завалина: при некоторых видах головной боли анальгетики могут спровоцировать ежедневные приступы

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женщина

Как рассказала врач-невролог Татьяна Завалина, головная боль может быть первичной и вторичной. В первом случае это болезнь сама по себе, во втором — симптом множества других заболеваний.

— В настоящее время описано более 200 видов головной боли, — отметила медик «Газете.Ru».

«Лидеры среди первичных болей — мигрень и головная боль напряжения. Мигренью страдает 14% населения планеты. 

Головная боль напряжения связана с напряжением мышц черепа, она возникает в связи с усталостью, утомлением, длительной неподвижностью (например, при работе за компьютером).

Есть еще много других видов головной боли, они являются признаками других заболеваний.

Невролог советует не терпеть боль, но и не «увлекаться» обезболивающими. Прием анальгетиков следует ограничить до 2 раз в неделю. 

— Так как при некоторых видах боли (особенно при мигрени) анальгетики могут спровоцировать ежедневные приступы, — предупредила невролог.

Напомним симптомы мигрени:

1. Острая, пульсирующая боль в одной половине головы.
2. Чувствительность к свету, звуку или запахам.
3. Головокружение или тошнота.
4. Расстройство зрения, такое как мерцание точек или потеря зрения.
5. Усталость или раздражительность.

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