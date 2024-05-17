Невролог Завалина: при некоторых видах головной боли анальгетики могут спровоцировать ежедневные приступы

Как рассказала врач-невролог Татьяна Завалина, головная боль может быть первичной и вторичной. В первом случае это болезнь сама по себе, во втором — симптом множества других заболеваний., — отметила медик «Газете.Ru». «Лидеры среди первичных болей — мигрень и головная боль напряжения. Мигренью страдает 14% населения планеты.Головная боль напряжения связана с напряжением мышц черепа, она возникает в связи с усталостью, утомлением, длительной неподвижностью (например, при работе за компьютером).Есть еще много других видов головной боли, они являются признаками других заболеваний.Невролог советует не терпеть боль, но и не «увлекаться» обезболивающими. Прием анальгетиков следует ограничить до 2 раз в неделю., — предупредила невролог.1. Острая, пульсирующая боль в одной половине головы.2. Чувствительность к свету, звуку или запахам.3. Головокружение или тошнота.4. Расстройство зрения, такое как мерцание точек или потеря зрения.5. Усталость или раздражительность.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.