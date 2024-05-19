Врач Цимбалова: если цель – снизить вес, то принимать добавки с омегой-3 лучше до еды

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селедка

Если употреблять не менее 0,3–1 кг жирной рыбы в сутки, то добавлять рыбий жир в рацион не придется. Об этом рассказала педиатр, эндокринолог, диетолог Ольга Цимбалова.

Это практически нереально, так что недостаток рыбьего жира могут компенсировать добавки.

Медик назвала суточную норму омеги-3 в профилактических дозах:

ребенок до года — 300 мг;
1–3 года — 500 мг;
3–6 лет — 750 мг,
7–18 лет — 1000 мг;
взрослые — 1000–2000 мг.

— Если цель – снизить вес, то принимать добавки с омегой-3 лучше до еды. Так быстрее наступает чувство насыщения. Если нужно сохранить вес – то во время или после еды, — отметила Цымбалова.

Омега-3 используется при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проблемах с центральной и периферической нервной системой и ожирении.

Перед употреблением омеги-3 следует проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать нужную дозировку.

Недостаток омега-3 жирных кислот в организме может проявляться следующими признаками:

1. Сухая кожа и шелушение.
2. Ломкость и слабость ногтей.
3. Сухость и раздражение глаз.
4. Повышенная утомляемость и снижение концентрации внимания.
5. Повышенная чувствительность к воспалительным процессам.
6. Повышенная тревожность и нарушения сна.
7. Снижение иммунной функции и повышенная восприимчивость к инфекциям.

Источник омеги-3 в пище:

жирная рыба, печень трески, устрицы и яичный желток, семечки тыквы, семена чиа, оливки и грецкий орех, сыродавленные растительные масла холодного отжима.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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