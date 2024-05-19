Врач Цимбалова: если цель – снизить вес, то принимать добавки с омегой-3 лучше до еды
Если употреблять не менее 0,3–1 кг жирной рыбы в сутки, то добавлять рыбий жир в рацион не придется. Об этом рассказала педиатр, эндокринолог, диетолог Ольга Цимбалова.
Это практически нереально, так что недостаток рыбьего жира могут компенсировать добавки.
Медик назвала суточную норму омеги-3 в профилактических дозах:
ребенок до года — 300 мг;
1–3 года — 500 мг;
3–6 лет — 750 мг,
7–18 лет — 1000 мг;
взрослые — 1000–2000 мг.
— Если цель – снизить вес, то принимать добавки с омегой-3 лучше до еды. Так быстрее наступает чувство насыщения. Если нужно сохранить вес – то во время или после еды, — отметила Цымбалова.
Омега-3 используется при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проблемах с центральной и периферической нервной системой и ожирении.
Перед употреблением омеги-3 следует проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать нужную дозировку.
Недостаток омега-3 жирных кислот в организме может проявляться следующими признаками:
1. Сухая кожа и шелушение.
2. Ломкость и слабость ногтей.
3. Сухость и раздражение глаз.
4. Повышенная утомляемость и снижение концентрации внимания.
5. Повышенная чувствительность к воспалительным процессам.
6. Повышенная тревожность и нарушения сна.
7. Снижение иммунной функции и повышенная восприимчивость к инфекциям.
Источник омеги-3 в пище:
жирная рыба, печень трески, устрицы и яичный желток, семечки тыквы, семена чиа, оливки и грецкий орех, сыродавленные растительные масла холодного отжима.
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