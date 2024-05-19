Врач Цимбалова: если цель – снизить вес, то принимать добавки с омегой-3 лучше до еды

Это практически нереально, так что недостаток рыбьего жира могут компенсировать добавки.Медик назвала суточную норму омеги-3 в профилактических дозах:ребенок до года — 300 мг;1–3 года — 500 мг;3–6 лет — 750 мг,7–18 лет — 1000 мг;взрослые — 1000–2000 мг., — отметила Цымбалова.Омега-3 используется при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проблемах с центральной и периферической нервной системой и ожирении.Перед употреблением омеги-3 следует проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать нужную дозировку.1. Сухая кожа и шелушение.2. Ломкость и слабость ногтей.3. Сухость и раздражение глаз.4. Повышенная утомляемость и снижение концентрации внимания.5. Повышенная чувствительность к воспалительным процессам.6. Повышенная тревожность и нарушения сна.7. Снижение иммунной функции и повышенная восприимчивость к инфекциям.жирная рыба, печень трески, устрицы и яичный желток, семечки тыквы, семена чиа, оливки и грецкий орех, сыродавленные растительные масла холодного отжима.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

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