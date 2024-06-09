Специалист Созыкин: мороженое в жару приводит к спазму слизистой и быстрой ангине
Мороженое в жару употреблять опасно из-за спазма слизистой. Об этом рассказал биолог Александр Созыкин.
— В жару ни в коем случае нельзя переохлаждать слизистую, — предупредил он.
Если есть мороженое в жаркую погоду, происходит сильный перепад температур, из-за чего слизистая оболочка получает резкое местное переохлаждение и спазм сосудов. Миндалины испытывают стресс, а, как известно, именно в них образуется большая часть защитных клеток — лейкоцитов.
Во рту всегда есть условно-патогенная микрофлора, но здоровому человеку она не опасна, ведь ее размножение тормозят иммунные клетки. При стрессе миндалин патогенная микрофлора начинает быстро размножаться, проникает через слизистую в кровь, вызывая различные заболевания.
При резком переохлаждении миндалины увеличивают образование лейкоцитов, сами они становятся больше, набухают, это вызывает болезненные ощущения.
— Вот вам и быстрая ангина, и различные вирусные заболевания, — отметил Созыкин.
Кроме того, при резком охлаждении верхнего неба в то время, когда организм сильно перегрет из-за жары, может произойти спазм сосудов головного мозга, из-за чего возможна сильная головная боль.
Напомним симптомы ангины:
1. Боль в горле:, она может быть острой и усиливаться при глотании.
2. Воспаление миндалин может вызывать дискомфорт и затруднение при глотании пищи и жидкостей.
3. Отек миндалин.
4. Ангина сопровождается резким повышением температуры тела — выше 38 градусов Цельсия.
5. При ангине часто возникает общая слабость, усталость и недомогание.
6. Боли в мышцах и суставах.
7. Увеличение лимфатических узлов.
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