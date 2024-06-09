Alzheimers Dement: риск деменции у гипертоников снижают особенные тренировки

Сохранить умственные способности пациентов с гипертонией, склонных к деменции, помогут тренировки. Есть одна особенность — они должны быть интенсивными.Результаты исследования SPRINT опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia. Оно стартовало в США в 2009 году. В исследовании участвовали около 9500 пациентов с артериальной гипертонией от 50 лет.Одна часть добровольцев добивалась снижения давления до 120 мм рт ст, другая — до 140 мм рт ст. Речь идет о «верхнем», систолистическом давлении.Выяснилось, что снижение давления до 120 мм рт ст снижает риск развития когнитивных изменений — предвестников ранней деменции. Интенсивные тренировки были связаны со снижением риска деменции и лёгких нарушений памяти. Тренироваться необходимо, как минимум, 2-3 раза в неделю — под руководством опытного тренера или врача.Гипертония, или повышенное артериальное давление, является хроническим состоянием, при котором давление в артериях остается выше нормы на протяжении длительного времени. Основные признаки гипертонии:1. Одним из главных признаков гипертонии является постоянно повышенное давление. Обычно диагностируют гипертонию, если оно превышает 140/90 мм ртутного столба. Некоторые медики утверждают, что 130 мм рт ст уже признак гипертонии.2. Частые и интенсивные головные боли, особенно в области затылка.3. Гипертония может вызывать ощущение головокружения, неустойчивости и даже тошноту.4. Кратковременная потеря зрения, «мушки».5. Утомляемость и слабость.6. Повышенная чувствительность к холоду.7. Повышенная частота сердечных сокращений.Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

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