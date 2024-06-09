Alzheimers Dement: риск деменции у гипертоников снижают особенные тренировки
Сохранить умственные способности пациентов с гипертонией, склонных к деменции, помогут тренировки. Есть одна особенность — они должны быть интенсивными.
Результаты исследования SPRINT опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia. Оно стартовало в США в 2009 году. В исследовании участвовали около 9500 пациентов с артериальной гипертонией от 50 лет.
Одна часть добровольцев добивалась снижения давления до 120 мм рт ст, другая — до 140 мм рт ст. Речь идет о «верхнем», систолистическом давлении.
Выяснилось, что снижение давления до 120 мм рт ст снижает риск развития когнитивных изменений — предвестников ранней деменции. Интенсивные тренировки были связаны со снижением риска деменции и лёгких нарушений памяти. Тренироваться необходимо, как минимум, 2-3 раза в неделю — под руководством опытного тренера или врача.
Гипертония, или повышенное артериальное давление, является хроническим состоянием, при котором давление в артериях остается выше нормы на протяжении длительного времени. Основные признаки гипертонии:
1. Одним из главных признаков гипертонии является постоянно повышенное давление. Обычно диагностируют гипертонию, если оно превышает 140/90 мм ртутного столба. Некоторые медики утверждают, что 130 мм рт ст уже признак гипертонии.
2. Частые и интенсивные головные боли, особенно в области затылка.
3. Гипертония может вызывать ощущение головокружения, неустойчивости и даже тошноту.
4. Кратковременная потеря зрения, «мушки».
5. Утомляемость и слабость.
6. Повышенная чувствительность к холоду.
7. Повышенная частота сердечных сокращений.
Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки.
Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий