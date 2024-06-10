Исследование: куркума защищает мозг от старения
Куркумин, содержащийся в куркуме, способен защитить организм от хронического воспаления и связанных с ним нейродегенеративных процессов.
Нейродегенеративные заболевания — группа болезней, в результате которых гибель клеток мозга вызывает потерю дееспособности и трудоспособности, последующую деменцию и полную деградацию
Как говорится в исследовании, опубликованном в MDPI, с возрастом в мозге накапливаются свободные радикалы, влияющие на развитие хронического воспаления. В конечном счете нейродегенеративные процессы прогрессируют, мозг работает все хуже.
Человек сталкивается с возрастными изменениями — это ухудшение памяти, ухудшение координации движений и равновесия, снижение концентрации.
Болезни Альцгеймера, Паркинсона и другие нейродегенеративные заболевания становятся все более распространенными. Это связано также с тем, что с развитием медицины пожилых людей становится все больше.
Антиоксиданты борются со свободными радикалами. Так, куркумин, извлеченный из корневища Curcuma longa, обладает полезными нейропротекторными свойствами, отметили ученые.
— Кроме того, куркумин полезен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний печени и почек. Он обладает широким спектром биологических свойств, проявляя противоопухолевые, противодиабетические и противовоспалительные свойства, — говорится в исследовании.
В Японии и специю, и БАД с куркумином успешно применяют для сохранения ясности ума у пожилых людей.
Куркума — пряность, которая широко используется в кулинарии. Подробнее о полезных свойствах куркумина.
1. Противовоспалительное действие. Куркумин снижает воспаление в организме, что полезно для людей с хроническими воспалительными заболеваниями, например, артритом.
2. Антиоксидантная защита. Речь об этом шла выше.
3. Поддержка здоровья сердца. Исследования показывают, что куркумин способен снизить уровень холестерина, предотвращать образование тромбов и улучшать функцию сосудов.
4. Поддержка пищеварения. Куркума может помочь стимулировать пищеварение, снизить вздутие и улучшить общую функцию желудочно-кишечного тракта.
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