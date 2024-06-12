Врач Уланкина: обтягивающие плавки на пляже могут стать причиной грибковых инфекций
Обтягивающие плавки могут стать причиной проблем со здоровьем. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина.
Плотно прилегающая синтетическая ткань создаёт влажную и тёплую среду, что благоприятно для размножения бактерий и грибков.
— Это может привести к инфекциям на коже, особенно в зонах трения, а также на слизистых оболочках половых органов, — отметила медик.
Если плавки после купания не меняют на сухое белье (а, как правило, не меняют), ситуация усугубляются. С одной стороны, синтетика быстро высыхает, но с другой — в зоне промежности она долго остается влажной, особенно если загорать или сидеть за столом. В этом случае бактерии размножаются еще активнее.
Что касается мужчин, то для них перегрев в области паха может негативно сказаться на репродуктивном здоровье: качество спермы ухудшается, фертильность снижается.
Уланкина советует выбирать плавки посвободнее или вообще предпочесть купальные шорты. Также следует переодеваться в сухое белье.
Грибковые инфекции могут поражать кожу, волосы, ногти и слизистые оболочки. Симптомы могут варьироваться в зависимости от их местоположения, но часто включают зуд, покраснение, шелушение, образование пузырей или трещин, изменение цвета и текстуры кожи или ногтей, а также неприятный запах или выделения.
На пляже можно столкнуться с различными инфекциями.
1. Грибковые инфекции кожи, о которых шла речь выше. Избегайте ношения влажных купальных костюмов или сидения на влажных поверхностях.
2. Бактериальные инфекции. Некоторые пляжи могут быть загрязнены бактериями, такими как E. coli или стафилококк. Регулярно мойте руки перед едой и после контакта с песком или водой.
3. Инфекции мочевыводящих путей. Плавание в загрязненной воде может повысить риск инфекций мочевыводящих путей. После купания принимайте душ и смените мокрое белье.
4. Пищевые отравления.
Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки.
Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий